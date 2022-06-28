В Екатеринбурге наградили бойцов, участвовавших в спецоперации РФ

Врио командующего Уральским округом Росгвардии Владимир Горяйнов наградил спецназовцев ОМОН «Малахит» за отвагу, проявленную во время спецоперации России на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.
«Генерал-лейтенант Владимир Горяйнов вручил сотрудникам ОМОН „Малахит“, проявившим мужество при выполнении служебно-боевых задач во время проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса, медали „За отвагу“», — говорится на официальном сайте силового ведомства.
Горяйнов подчеркнул, что эта медаль вручается за самоотверженность и героизм. Он выразил гордость поступками бойцов.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов солдатами ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины для защиты населения республик.
Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области
Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области
Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».
Врио командующего Уральским округом Росгвардии Владимир Горяйнов наградил спецназовцев ОМОН «Малахит» за отвагу, проявленную во время спецоперации России на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области. «Генерал-лейтенант Владимир Горяйнов вручил сотрудникам ОМОН „Малахит“, проявившим мужество при выполнении служебно-боевых задач во время проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса, медали „За отвагу“», — говорится на официальном сайте силового ведомства. Горяйнов подчеркнул, что эта медаль вручается за самоотверженность и героизм. Он выразил гордость поступками бойцов. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов солдатами ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины для защиты населения республик.