28 июня 2022

В Екатеринбурге наградили бойцов, участвовавших в спецоперации РФ

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День ВДВ. Челябинск, вдв, десантники, день десантника, медаль за отвагу
Сотрудники ОМОНа получили награды за проявленное мужество Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Врио командующего Уральским округом Росгвардии Владимир Горяйнов наградил спецназовцев ОМОН «Малахит» за отвагу, проявленную во время спецоперации России на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.

«Генерал-лейтенант Владимир Горяйнов вручил сотрудникам ОМОН „Малахит“, проявившим мужество при выполнении служебно-боевых задач во время проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса, медали „За отвагу“», — говорится на официальном сайте силового ведомства.

Горяйнов подчеркнул, что эта медаль вручается за самоотверженность и героизм. Он выразил гордость поступками бойцов.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов солдатами ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины для защиты населения республик.

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Врио командующего Уральским округом Росгвардии Владимир Горяйнов наградил спецназовцев ОМОН «Малахит» за отвагу, проявленную во время спецоперации России на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области. «Генерал-лейтенант Владимир Горяйнов вручил сотрудникам ОМОН „Малахит“, проявившим мужество при выполнении служебно-боевых задач во время проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса, медали „За отвагу“», — говорится на официальном сайте силового ведомства. Горяйнов подчеркнул, что эта медаль вручается за самоотверженность и героизм. Он выразил гордость поступками бойцов. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов солдатами ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины для защиты населения республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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