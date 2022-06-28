В Тюмени возобновят проект по строительству транспортного кольца

29 июня 2022 в 13:02 Размер текста - 17 +

Согласно проекту, планируется построить 21 километр дорог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Проект строительства нового транспортного кольца «Южный обход» в Тюмени планируется завершить к концу 2022 года. Об этом во время прямого эфира программы «Час Тюмени» заявил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов. «Перед нами поставлена задача до конца 2022 года завершить проектные работы по строительству транспортного кольца „Южный обход“. Объект очень капиталоемкий, будет реализован не за один год, в том числе по причине технологических аспектов — 21 километр с несколькими мостовыми переходами, эстакадами и развязками», — рассказал Перевалов. Ранее URA.RU сообщало, что планы на строительство нового транспортного кольца в Тюмени откладываются. Реализовать проект планировалось не раньше 2024 года. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Проект строительства нового транспортного кольца «Южный обход» в Тюмени планируется завершить к концу 2022 года. Об этом во время прямого эфира программы «Час Тюмени» заявил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов. «Перед нами поставлена задача до конца 2022 года завершить проектные работы по строительству транспортного кольца „Южный обход“. Объект очень капиталоемкий, будет реализован не за один год, в том числе по причине технологических аспектов — 21 километр с несколькими мостовыми переходами, эстакадами и развязками», — рассказал Перевалов. Ранее URA.RU сообщало, что планы на строительство нового транспортного кольца в Тюмени откладываются. Реализовать проект планировалось не раньше 2024 года.