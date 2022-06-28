28 июня 2022

В Тюмени возобновят проект по строительству транспортного кольца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство ЕКАД. Екатеринбург, строительство дороги, строительство екад, дорожная развязка, дорожное строительство, путепровод, екад, город екатеринбург, дорога, автомобильная развязка, екатеринбургская кольцевая автодорога, строительство дорожной развязки
Согласно проекту, планируется построить 21 километр дорог Фото:

Проект строительства нового транспортного кольца «Южный обход» в Тюмени планируется завершить к концу 2022 года. Об этом во время прямого эфира программы «Час Тюмени» заявил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

«Перед нами поставлена задача до конца 2022 года завершить проектные работы по строительству транспортного кольца „Южный обход“. Объект очень капиталоемкий, будет реализован не за один год, в том числе по причине технологических аспектов — 21 километр с несколькими мостовыми переходами, эстакадами и развязками», — рассказал Перевалов.

Ранее URA.RU сообщало, что планы на строительство нового транспортного кольца в Тюмени откладываются. Реализовать проект планировалось не раньше 2024 года.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

Проект строительства нового транспортного кольца «Южный обход» в Тюмени планируется завершить к концу 2022 года. Об этом во время прямого эфира программы «Час Тюмени» заявил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов. «Перед нами поставлена задача до конца 2022 года завершить проектные работы по строительству транспортного кольца „Южный обход“. Объект очень капиталоемкий, будет реализован не за один год, в том числе по причине технологических аспектов — 21 километр с несколькими мостовыми переходами, эстакадами и развязками», — рассказал Перевалов. Ранее URA.RU сообщало, что планы на строительство нового транспортного кольца в Тюмени откладываются. Реализовать проект планировалось не раньше 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...