Курганцы шокированы растущими грибами. Фото

29 июня 2022 в 13:15 Размер текста - 17 +

Курганцы находят в лесах грузди Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Курганской области стали находить в местных лесах грузди, что шокирует заядлых грибников. Фотографиями находок курганцы делятся в группе «Сообщество грибников в Курганской области» во «ВКонтакте». «Чаусовский лес. Грибов мало. Пошли синявки. Из 50 штук 15 годных. Сырые грузди проснулись. Рано для груздей. Обабки, моховики тоже есть», — написал Антон Бородин в сообществе курганских грибников. В комментариях к посту курганцы подтверждают, что для груздей еще не сезон, и радуются находкам. «Папа тоже сырых [груздей] несколько штук нашел. В шоке)))», — пишет Алена Аленина. «Все рано в этом году! Но для груздей — вообще неожиданно!», — отмечает Елена Кабанова. По данным ресурса calendaronline.ru, сезон сбора груздей начинается в конце июля, и может продолжаться до конца октября, наибольшее количество груздей встречается в августе и сентябре. URA.RU писало, что в мае курганцы похвастались грибами, собранными несмотря на запрет. Грибники отмечают, что набирают по полведра грибов в Кетовском районе, между поселками Глинки и микрорайоном Утяк. Преимущественно попадаются лисички, подберезовики, маслята. В Курганской области грибники начали находить грузди фото: Антон Бородин, «Сообщество грибников Курганской области», «ВКонтакте» Курганцы хвастаются найденными ранними груздями фото: Антон Бородин, «Сообщество грибников Курганской области», «ВКонтакте» Грузди курганцы нашли в Кетовском районе фото: Анастасия Андриевских, «Сообщество грибников Курганской области», «ВКонтакте» Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Жители Курганской области стали находить в местных лесах грузди, что шокирует заядлых грибников. Фотографиями находок курганцы делятся в группе «Сообщество грибников в Курганской области» во «ВКонтакте». «Чаусовский лес. Грибов мало. Пошли синявки. Из 50 штук 15 годных. Сырые грузди проснулись. Рано для груздей. Обабки, моховики тоже есть», — написал Антон Бородин в сообществе курганских грибников. В комментариях к посту курганцы подтверждают, что для груздей еще не сезон, и радуются находкам. «Папа тоже сырых [груздей] несколько штук нашел. В шоке)))», — пишет Алена Аленина. «Все рано в этом году! Но для груздей — вообще неожиданно!», — отмечает Елена Кабанова. По данным ресурса calendaronline.ru, сезон сбора груздей начинается в конце июля, и может продолжаться до конца октября, наибольшее количество груздей встречается в августе и сентябре. URA.RU писало, что в мае курганцы похвастались грибами, собранными несмотря на запрет. Грибники отмечают, что набирают по полведра грибов в Кетовском районе, между поселками Глинки и микрорайоном Утяк. Преимущественно попадаются лисички, подберезовики, маслята.