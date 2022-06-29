Песков пошутил над Джонсоном, представившего Путина женщиной

29 июня 2022 в 13:28 Размер текста - 17 +

Песков считает, что Фрейд бы мечтал о таком пациенте, как Джонсон Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле иронично отреагировали на высказывания премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что президент РФ Владимир Путин не начал бы спецоперацию на Украине, будь он женщиной. Песков отвечая на заявление, сослался на знаменитого психиатра 19 века. «Старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований!» — сказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на ранние заявления Джонсона. Премьер-министр задумался о том, была бы спецоперация на Украине, будь президент РФ Владимир Путин — женщиной. Он считает, что агрессивной войны России против Украины никогда бы не было, будь Путин другого пола. «Если бы Путин был женщиной, он вряд ли стал бы участвовать в безумной войне вторжений и насилия, как сейчас», — сказал Джонсон. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил лидерам Большой семерки раздеться по пояс, чтобы выглядеть «круче Путина». Изначально во время собрания G7 Джонсон предложил просто снять куртки, потом уже — раздеться. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Кремле иронично отреагировали на высказывания премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что президент РФ Владимир Путин не начал бы спецоперацию на Украине, будь он женщиной. Песков отвечая на заявление, сослался на знаменитого психиатра 19 века. «Старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований!» — сказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на ранние заявления Джонсона. Премьер-министр задумался о том, была бы спецоперация на Украине, будь президент РФ Владимир Путин — женщиной. Он считает, что агрессивной войны России против Украины никогда бы не было, будь Путин другого пола. «Если бы Путин был женщиной, он вряд ли стал бы участвовать в безумной войне вторжений и насилия, как сейчас», — сказал Джонсон. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил лидерам Большой семерки раздеться по пояс, чтобы выглядеть «круче Путина». Изначально во время собрания G7 Джонсон предложил просто снять куртки, потом уже — раздеться.