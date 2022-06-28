28 июня 2022

Женщину, убившую в ДТП младенца, начнут судить

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло недалеко от Талицы в феврале Фото:

Следователи закончили расследовать и направили в суд дело свердловчанки, которая, будучи пьяной, устроила смертельное ДТП, тем самым убив своего месячного ребенка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летней жительницы города Талицы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух лиц в пьяном виде — прим. URA.RU)», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе свердловского главка полиции URA.RU сообщили, что авария произошла недалеко от Талицы утром 22 марта. На место выезжал начальник ОМВД России по Талицкому району Александр Кулаковский.

По версии следствия, пьяная свердловчанка, превысила скорость, не справилась с управлением на заснеженной дороге, вышла на встречную полосу и врезалась в другой автомобиль. Ее месячный младенец и другой пассажир умерли на месте, а сама она осталась жива. В крови женщины нашли 0,62 промилле этанола.

Фото:
Фото:

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Следователи закончили расследовать и направили в суд дело свердловчанки, которая, будучи пьяной, устроила смертельное ДТП, тем самым убив своего месячного ребенка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летней жительницы города Талицы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух лиц в пьяном виде — прим. URA.RU)», — говорится в сообщении ведомства. В пресс-службе свердловского главка полиции URA.RU сообщили, что авария произошла недалеко от Талицы утром 22 марта. На место выезжал начальник ОМВД России по Талицкому району Александр Кулаковский. По версии следствия, пьяная свердловчанка, превысила скорость, не справилась с управлением на заснеженной дороге, вышла на встречную полосу и врезалась в другой автомобиль. Ее месячный младенец и другой пассажир умерли на месте, а сама она осталась жива. В крови женщины нашли 0,62 промилле этанола.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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