Сотрудники ГИБДД опрашивают очевидцев происшествия Фото: Илья Московец © URA.RU

На трассе под Талицей (Свердловская область) автомобиль Renault врезался во встречную машину, из-за чего в салоне умер месячный младенец. Об этом URA.RU сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области.

«38-летняя женщина, управляя автомобилем Renault допустила неуправляемый занос и столкновение со встречным автомобилем Ford. Столкновение было настолько сильным, что один из автомобилей буквально разорвало пополам. В результате ДТП погибли пассажиры автомобиля Renault — 42-летняя женщина и месячный ребенок», — сообщили в ведомстве.

Там подчеркнули, что младенец был пристегнут и находился в детском кресле, однако это его не спасло. Двое других пассажиров, находившихся в Renault, выжили. Их отвезли в больницу Талицы. Водитель автомобиля Ford также госпитализирована.

Сотрудники ГИБДД определили, что состояние дороги никак не повлияло на ДТП. Правоохранители опрашивают очевидцев, чтобы принять решение о виновнике аварии. Представители ведомства опубликовали фотографии, на которых видно, как попавшие в ДТП автомобили почти полностью уничтожены.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области