В ДТП под Талицей умер месячный младенец. «Автомобиль разорвало пополам». Фото

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Клипарт. Магнитогорск, зима, рейд, безопасность, полиция, гибдд, дпс
Сотрудники ГИБДД опрашивают очевидцев происшествия Фото:

На трассе под Талицей (Свердловская область) автомобиль Renault врезался во встречную машину, из-за чего в салоне умер месячный младенец. Об этом URA.RU сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области.

«38-летняя женщина, управляя автомобилем Renault допустила неуправляемый занос и столкновение со встречным автомобилем Ford. Столкновение было настолько сильным, что один из автомобилей буквально разорвало пополам. В результате ДТП погибли пассажиры автомобиля Renault — 42-летняя женщина и месячный ребенок», — сообщили в ведомстве.

Там подчеркнули, что младенец был пристегнут и находился в детском кресле, однако это его не спасло. Двое других пассажиров, находившихся в Renault, выжили. Их отвезли в больницу Талицы. Водитель автомобиля Ford также госпитализирована.

Сотрудники ГИБДД определили, что состояние дороги никак не повлияло на ДТП. Правоохранители опрашивают очевидцев, чтобы принять решение о виновнике аварии. Представители ведомства опубликовали фотографии, на которых видно, как попавшие в ДТП автомобили почти полностью уничтожены.

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Фото:

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На трассе под Талицей (Свердловская область) автомобиль Renault врезался во встречную машину, из-за чего в салоне умер месячный младенец. Об этом URA.RU сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области. «38-летняя женщина, управляя автомобилем Renault допустила неуправляемый занос и столкновение со встречным автомобилем Ford. Столкновение было настолько сильным, что один из автомобилей буквально разорвало пополам. В результате ДТП погибли пассажиры автомобиля Renault — 42-летняя женщина и месячный ребенок», — сообщили в ведомстве. Там подчеркнули, что младенец был пристегнут и находился в детском кресле, однако это его не спасло. Двое других пассажиров, находившихся в Renault, выжили. Их отвезли в больницу Талицы. Водитель автомобиля Ford также госпитализирована. Сотрудники ГИБДД определили, что состояние дороги никак не повлияло на ДТП. Правоохранители опрашивают очевидцев, чтобы принять решение о виновнике аварии. Представители ведомства опубликовали фотографии, на которых видно, как попавшие в ДТП автомобили почти полностью уничтожены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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