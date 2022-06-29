KFC и Burger King заменили Coca-Cola «Байкалом» и «Буратино»

29 июня 2022 в 14:08 Размер текста - 17 +

Газировка от российского бренда замечена в продаже KFC Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Сети фастфудов Burger King и KFC в России нашли замену ушедшим из России в результате санкций напиткам компании The Coca-Cola (производитель Coca-Cola, Fanta и Sprite). В частности, популярные газировки заменили российскими аналогами производства компании «Черноголовка». В меню KFC уже предлагают 4 вида лимонада «Черноголовки» в оригинальной бутылке по 0,5 л, лимонады «Пай-тай», «Пина-колада» и обычную газировку. В сети Burger King пока в продаже по-прежнему имеется «Миринда». Однако сеть заключила договор с «Черноголовкой» и в скором времени в ресторанах быстрого питания будет предоставлен выбор из семи разных лимонадов данного бренда. Российская компания «Черноголовка» производит газированные напитки с 1998 года. Самыми известными марками у нее являются такие газировки, как «Байкал», «Буратино», «Колокольчик» и другие. Компания Coca-Cola объявила о прекращении продажи своей продукции в России два месяца назад. Решение компании связано с принятыми после начала спецоперации на Украине санкциями. По словам президента РФ, санкционная политика Запада в первую очередь сказались на самих странах, их принимающих. Кроме того, подобные ограничения привели к продовольственному кризису в мире. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Сети фастфудов Burger King и KFC в России нашли замену ушедшим из России в результате санкций напиткам компании The Coca-Cola (производитель Coca-Cola, Fanta и Sprite). В частности, популярные газировки заменили российскими аналогами производства компании «Черноголовка». В меню KFC уже предлагают 4 вида лимонада «Черноголовки» в оригинальной бутылке по 0,5 л, лимонады «Пай-тай», «Пина-колада» и обычную газировку. В сети Burger King пока в продаже по-прежнему имеется «Миринда». Однако сеть заключила договор с «Черноголовкой» и в скором времени в ресторанах быстрого питания будет предоставлен выбор из семи разных лимонадов данного бренда. Российская компания «Черноголовка» производит газированные напитки с 1998 года. Самыми известными марками у нее являются такие газировки, как «Байкал», «Буратино», «Колокольчик» и другие. Компания Coca-Cola объявила о прекращении продажи своей продукции в России два месяца назад. Решение компании связано с принятыми после начала спецоперации на Украине санкциями. По словам президента РФ, санкционная политика Запада в первую очередь сказались на самих странах, их принимающих. Кроме того, подобные ограничения привели к продовольственному кризису в мире.