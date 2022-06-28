28 июня 2022

В Кургане засняли на видео, как студенты поют гимн

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Рабочая поездка губернатора Свердловской области в Ирбит, флаг рф, поднятие флага, триколор, флаг россии
В Курганском педколледже впервые подняли флаг и спели гимн России Фото:

В Курганском педагогическом колледже на вручении дипломов выпускники впервые исполнили гимн России и подняли флаг. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в учебном заведении.

«Сегодня в Курганском педагогическом колледже состоялось вручение дипломов. На торжественной линейке впервые прошла торжественная церемония поднятие флага и исполнение гимна Российской Федерации. С 1 сентября 2022 года поднятие флага в колледже будет проходить каждый понедельник. А наши выпускники смогут продолжить эту традицию уже в школах Кургана и Курганской области», — рассказала заведующая центром дополнительного образования Курганского педагогического колледжа Дарья Морковских.

Ранее URA.RU писало, что в новом учебном году во всех образовательных учреждениях будут поднимать флаг страны и петь гимн России. Президент РФ Владимир Путин одобрил идею таких нововведений в учебных заведениях.

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В Курганском педагогическом колледже на вручении дипломов выпускники впервые исполнили гимн России и подняли флаг. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в учебном заведении. «Сегодня в Курганском педагогическом колледже состоялось вручение дипломов. На торжественной линейке впервые прошла торжественная церемония поднятие флага и исполнение гимна Российской Федерации. С 1 сентября 2022 года поднятие флага в колледже будет проходить каждый понедельник. А наши выпускники смогут продолжить эту традицию уже в школах Кургана и Курганской области», — рассказала заведующая центром дополнительного образования Курганского педагогического колледжа Дарья Морковских. Ранее URA.RU писало, что в новом учебном году во всех образовательных учреждениях будут поднимать флаг страны и петь гимн России. Президент РФ Владимир Путин одобрил идею таких нововведений в учебных заведениях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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