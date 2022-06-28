В Кургане засняли на видео, как студенты поют гимн

29 июня 2022 в 14:16 Размер текста - 17 +

В Курганском педколледже впервые подняли флаг и спели гимн России Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Курганском педагогическом колледже на вручении дипломов выпускники впервые исполнили гимн России и подняли флаг. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в учебном заведении. «Сегодня в Курганском педагогическом колледже состоялось вручение дипломов. На торжественной линейке впервые прошла торжественная церемония поднятие флага и исполнение гимна Российской Федерации. С 1 сентября 2022 года поднятие флага в колледже будет проходить каждый понедельник. А наши выпускники смогут продолжить эту традицию уже в школах Кургана и Курганской области», — рассказала заведующая центром дополнительного образования Курганского педагогического колледжа Дарья Морковских. Ранее URA.RU писало, что в новом учебном году во всех образовательных учреждениях будут поднимать флаг страны и петь гимн России. Президент РФ Владимир Путин одобрил идею таких нововведений в учебных заведениях. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В Курганском педагогическом колледже на вручении дипломов выпускники впервые исполнили гимн России и подняли флаг. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в учебном заведении. «Сегодня в Курганском педагогическом колледже состоялось вручение дипломов. На торжественной линейке впервые прошла торжественная церемония поднятие флага и исполнение гимна Российской Федерации. С 1 сентября 2022 года поднятие флага в колледже будет проходить каждый понедельник. А наши выпускники смогут продолжить эту традицию уже в школах Кургана и Курганской области», — рассказала заведующая центром дополнительного образования Курганского педагогического колледжа Дарья Морковских. Ранее URA.RU писало, что в новом учебном году во всех образовательных учреждениях будут поднимать флаг страны и петь гимн России. Президент РФ Владимир Путин одобрил идею таких нововведений в учебных заведениях.