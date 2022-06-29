Куйвашев рассказал о новых автобусных маршрутах из Екатеринбурга

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Пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Екатеринбург, куйвашев евгений, пресс-конференция
Евгений Куйвашев анонсировал три автобусных маршрута Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал проект автобусных маршрутов из Екатеринбурга в пригород. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем telegram-канале.

«[Автобусы] будут удобны в первую очередь для студентов, которым станет намного проще добираться до вузов. Идею я поддержал», — написал Куйвашев. Он отметил, что новые маршруты помогут в перемещении и дачникам, уезжающим в пригород Екатеринбурга.

Идея запустить такие маршруты принадлежит свердловским студентам. Они обратились к главе Сысерти Дмитрию Нисковских, который обсудил идею с Куйвашевым. Губернатор анонсировал три маршрута:

  • От Большого Истока до Екатеринбурга через «Сима-Ленд»;
  • Из Сысерти до Екатеринбурга с остановками в Бородулино, Патрушах, Большом Истоке и «Сима-Ленде»;
  • Кольцевой маршрут, по которому автобус будет выезжать из Большого Истока, следовать через микрорайон Химмаш, Арамиль и возвращаться в изначальную точку.

Ранее Евгений Куйвашев анонсировал проект для студентов «Кампус», предполагающий скидки в кафе, кинотеатрах, фитнес-клубах, а также компенсацию за съем арендного жилья. Кроме этого, некоторым студентам, которым не хватило бюджетных мест, будет оплачено обучение.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал проект автобусных маршрутов из Екатеринбурга в пригород. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем telegram-канале. «[Автобусы] будут удобны в первую очередь для студентов, которым станет намного проще добираться до вузов. Идею я поддержал», — написал Куйвашев. Он отметил, что новые маршруты помогут в перемещении и дачникам, уезжающим в пригород Екатеринбурга. Идея запустить такие маршруты принадлежит свердловским студентам. Они обратились к главе Сысерти Дмитрию Нисковских, который обсудил идею с Куйвашевым. Губернатор анонсировал три маршрута: Ранее Евгений Куйвашев анонсировал проект для студентов «Кампус», предполагающий скидки в кафе, кинотеатрах, фитнес-клубах, а также компенсацию за съем арендного жилья. Кроме этого, некоторым студентам, которым не хватило бюджетных мест, будет оплачено обучение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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