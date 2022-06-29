Куйвашев рассказал о новых автобусных маршрутах из Екатеринбурга

29 июня 2022 в 14:06 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев анонсировал три автобусных маршрута Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал проект автобусных маршрутов из Екатеринбурга в пригород. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем telegram-канале. «[Автобусы] будут удобны в первую очередь для студентов, которым станет намного проще добираться до вузов. Идею я поддержал», — написал Куйвашев. Он отметил, что новые маршруты помогут в перемещении и дачникам, уезжающим в пригород Екатеринбурга. Идея запустить такие маршруты принадлежит свердловским студентам. Они обратились к главе Сысерти Дмитрию Нисковских, который обсудил идею с Куйвашевым. Губернатор анонсировал три маршрута: От Большого Истока до Екатеринбурга через «Сима-Ленд»;

Из Сысерти до Екатеринбурга с остановками в Бородулино, Патрушах, Большом Истоке и «Сима-Ленде»;

Кольцевой маршрут, по которому автобус будет выезжать из Большого Истока, следовать через микрорайон Химмаш, Арамиль и возвращаться в изначальную точку. Ранее Евгений Куйвашев анонсировал проект для студентов «Кампус», предполагающий скидки в кафе, кинотеатрах, фитнес-клубах, а также компенсацию за съем арендного жилья. Кроме этого, некоторым студентам, которым не хватило бюджетных мест, будет оплачено обучение. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал проект автобусных маршрутов из Екатеринбурга в пригород. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем telegram-канале. «[Автобусы] будут удобны в первую очередь для студентов, которым станет намного проще добираться до вузов. Идею я поддержал», — написал Куйвашев. Он отметил, что новые маршруты помогут в перемещении и дачникам, уезжающим в пригород Екатеринбурга. Идея запустить такие маршруты принадлежит свердловским студентам. Они обратились к главе Сысерти Дмитрию Нисковских, который обсудил идею с Куйвашевым. Губернатор анонсировал три маршрута: Ранее Евгений Куйвашев анонсировал проект для студентов «Кампус», предполагающий скидки в кафе, кинотеатрах, фитнес-клубах, а также компенсацию за съем арендного жилья. Кроме этого, некоторым студентам, которым не хватило бюджетных мест, будет оплачено обучение.