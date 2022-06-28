28 июня 2022

Тюменцы купили квадрокоптер для участников спецоперации. Фото

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На нужды спецоперации тюменцы собрали 830 тыс. рублей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Тюменцы собрали 830 тыс. рублей для участников спецоперации РФ на Украине. Об этом на официальной странице в соцсети «ВКонтакте» сообщает региональное отделение «Гвардии Захара Прилепина». На собранные деньги, в частности, был приобретен квадрокоптер.

«13 апреля объявили сбор средств для покупки специального снаряжения для наших бойцов на передовой. Неравнодушные тюменцы собрали 830 000 рублей. В данный момент закуплен квадрокоптер. Модель согласовывалась непосредственно с ребятами на фронте», — говорится в сообщении.

О начале спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022. По его словам, это было вынужденной мерой, ради спасения жителей ЛНР И ДНР, а также денацификации и демилитаризации Украины.

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Тюменцы собрали 830 тыс. рублей для участников спецоперации РФ на Украине. Об этом на официальной странице в соцсети «ВКонтакте» сообщает региональное отделение «Гвардии Захара Прилепина». На собранные деньги, в частности, был приобретен квадрокоптер. «13 апреля объявили сбор средств для покупки специального снаряжения для наших бойцов на передовой. Неравнодушные тюменцы собрали 830 000 рублей. В данный момент закуплен квадрокоптер. Модель согласовывалась непосредственно с ребятами на фронте», — говорится в сообщении. О начале спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022. По его словам, это было вынужденной мерой, ради спасения жителей ЛНР И ДНР, а также денацификации и демилитаризации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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