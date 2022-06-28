Тюменцы купили квадрокоптер для участников спецоперации. Фото

29 июня 2022 в 15:14 Размер текста - 17 +

На нужды спецоперации тюменцы собрали 830 тыс. рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Тюменцы собрали 830 тыс. рублей для участников спецоперации РФ на Украине. Об этом на официальной странице в соцсети «ВКонтакте» сообщает региональное отделение «Гвардии Захара Прилепина». На собранные деньги, в частности, был приобретен квадрокоптер. «13 апреля объявили сбор средств для покупки специального снаряжения для наших бойцов на передовой. Неравнодушные тюменцы собрали 830 000 рублей. В данный момент закуплен квадрокоптер. Модель согласовывалась непосредственно с ребятами на фронте», — говорится в сообщении. О начале спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022. По его словам, это было вынужденной мерой, ради спасения жителей ЛНР И ДНР, а также денацификации и демилитаризации Украины. Фото: тюменское отделение «Гвардии Захара Прилепина» Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Тюменцы собрали 830 тыс. рублей для участников спецоперации РФ на Украине. Об этом на официальной странице в соцсети «ВКонтакте» сообщает региональное отделение «Гвардии Захара Прилепина». На собранные деньги, в частности, был приобретен квадрокоптер. «13 апреля объявили сбор средств для покупки специального снаряжения для наших бойцов на передовой. Неравнодушные тюменцы собрали 830 000 рублей. В данный момент закуплен квадрокоптер. Модель согласовывалась непосредственно с ребятами на фронте», — говорится в сообщении. О начале спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022. По его словам, это было вынужденной мерой, ради спасения жителей ЛНР И ДНР, а также денацификации и демилитаризации Украины.