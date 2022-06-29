Набиуллина объяснила, почему дает свободу курсу рубля

29 июня 2022 в 15:20 Размер текста - 17 +

Центробанк придерживается политики плавающего курса, сообщила Эльвира Набиуллина Фото: Владимир Андреев © URA.RU В случае ручного управления курсом рубля самостоятельность денежно-кредитной политики РФ снизится. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. «Когда мы начинаем управлять курсом, конечно, резко снижается независимость и самостоятельность денежно-кредитной политики, то есть, мы привязываемся к валютам чужих стран. Мы вынуждены при управляемом курсе синхронизировать свою денежно-кредитную политику с политикой стран, к валюте которых мы привязываемся. Мы придерживаемся политики плавающего курса, потому что именно плавающий курс дает возможность экономике адаптироваться к изменившимся условиям», — передает слова Набиуллиной РИА «Новости». 28 июня курс доллара упал ниже 52 рублей. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что причина укрепления рубля в том, что национальная валюта «обеспечена реальными товарами», пишет «Дни.ру». Набиуллина заявила, что попытки достичь «старого курса» рубля сделают его искусственным, пишет «Национальная служба новостей». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В случае ручного управления курсом рубля самостоятельность денежно-кредитной политики РФ снизится. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. «Когда мы начинаем управлять курсом, конечно, резко снижается независимость и самостоятельность денежно-кредитной политики, то есть, мы привязываемся к валютам чужих стран. Мы вынуждены при управляемом курсе синхронизировать свою денежно-кредитную политику с политикой стран, к валюте которых мы привязываемся. Мы придерживаемся политики плавающего курса, потому что именно плавающий курс дает возможность экономике адаптироваться к изменившимся условиям», — передает слова Набиуллиной РИА «Новости». 28 июня курс доллара упал ниже 52 рублей. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что причина укрепления рубля в том, что национальная валюта «обеспечена реальными товарами», пишет «Дни.ру». Набиуллина заявила, что попытки достичь «старого курса» рубля сделают его искусственным, пишет «Национальная служба новостей».