Курс доллара упал ниже 52 рублей

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Курс рубля к доллару обновил максимумы 2015 года Фото:

Курс доллара на Московской бирже впервые с 2015 года снизился до 51,8 рубля, евро — до 54,55. Такие данные следуют из динамики торгов на Мосбирже.

Курс доллара к закрытию Мосбиржи потерял 1,58 рубля и опустился до 51,8 рубля впервые с мая 2015 года. Евро упал на 1,75 рубля, до 54,55 рубля впервые с апреля 2015 года.

После объявления о начале спецоперации России на Украине рубль начал стремительно падать. В Банке России приняли меры по стабилизации курса. 21 июня евро опустился до 57,33 рублей впервые с мая 2015 года. Ранее до показателя 2015 года упал доллар, 20 июня валюта была на уровне 55,59 рублей.

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Курс доллара на Московской бирже впервые с 2015 года снизился до 51,8 рубля, евро — до 54,55. Такие данные следуют из динамики торгов на Мосбирже. Курс доллара к закрытию Мосбиржи потерял 1,58 рубля и опустился до 51,8 рубля впервые с мая 2015 года. Евро упал на 1,75 рубля, до 54,55 рубля впервые с апреля 2015 года. После объявления о начале спецоперации России на Украине рубль начал стремительно падать. В Банке России приняли меры по стабилизации курса. 21 июня евро опустился до 57,33 рублей впервые с мая 2015 года. Ранее до показателя 2015 года упал доллар, 20 июня валюта была на уровне 55,59 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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