В Кургане подростков заманили в ОПГ

29 июня 2022 в 15:44 Размер текста - 17 +

Курганские полицейские пресекли деятельность ОПГ с несовершеннолетними Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области пресечена деятельность организованной преступной группы, в состав которой вошли несовершеннолетние. Об этом сообщили на пресс-конференции в УМВД по Курганской области, передает корреспондент URA.RU. «В текущем году сотрудники УНК УМВД по Курганской области пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ), в состав которой вошли несовершеннолетние. По выявленным фактам возбуждено 14 уголовных дел по статье 228.1 УК РФ. Ведется следствие», — сообщили на пресс-конференции в УМВД региона. По данным ведомства, за пять месяцев этого года полицейские выявили 688 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Это почти в два раза больше, чем за тот же период прошлого года (за пять месяцев 2021 года было 371 преступление выявлено). Раскрыто 539 преступлений. За этот период осуждены 50 наркосбытчиков, из них 39 совершили преступления по групповой квалификации. Также к уголовной ответственности были привлечены 93 подростка, которые совершили 125 преступлений. Двое из этих подростков совершили 17 преступлений: размещали «закладки» под руководством неизвестных им лиц через Интернет. URA.RU писало, что в феврале 2022 года трех школьников из Кургана обвинили в сбыте наркотиков. По словам источника, обвиняемые учились в одном класс. По подозрению в сбыте запрещенных веществ была задержана 17-летняя девушка, а также еще двое несовершеннолетних. Они действовали в составе преступной группы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В Курганской области пресечена деятельность организованной преступной группы, в состав которой вошли несовершеннолетние. Об этом сообщили на пресс-конференции в УМВД по Курганской области, передает корреспондент URA.RU. «В текущем году сотрудники УНК УМВД по Курганской области пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ), в состав которой вошли несовершеннолетние. По выявленным фактам возбуждено 14 уголовных дел по статье 228.1 УК РФ. Ведется следствие», — сообщили на пресс-конференции в УМВД региона. По данным ведомства, за пять месяцев этого года полицейские выявили 688 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Это почти в два раза больше, чем за тот же период прошлого года (за пять месяцев 2021 года было 371 преступление выявлено). Раскрыто 539 преступлений. За этот период осуждены 50 наркосбытчиков, из них 39 совершили преступления по групповой квалификации. Также к уголовной ответственности были привлечены 93 подростка, которые совершили 125 преступлений. Двое из этих подростков совершили 17 преступлений: размещали «закладки» под руководством неизвестных им лиц через Интернет. URA.RU писало, что в феврале 2022 года трех школьников из Кургана обвинили в сбыте наркотиков. По словам источника, обвиняемые учились в одном класс. По подозрению в сбыте запрещенных веществ была задержана 17-летняя девушка, а также еще двое несовершеннолетних. Они действовали в составе преступной группы.