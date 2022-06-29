Пермские стоматологи рассказали о проблеме с анестетиками

Снижения цены на подорожавшую в марте анестезию пока не предвидится Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В пермских стоматологических клиниках врачи продолжают работать с импортными анестетиками. Несмотря на то, что цены на них после повышения в марте высоки. Подробнее о текущей ситуации на рынке стоматологических услуг URA.RU рассказала директор клиники семейной стоматологии «Прима Дента» Наталья Копылова.

«Анестетики у поставщиков есть в наличии, перебоев нет. Но отечественных аналогов импортных анестетиков новых не появилось. К сожалению, российские анестетики по качеству не могут заместить собой импортные. Поэтому все продолжают работать на импортных препаратах. Цена на анестезию как поднялась в марте, так и держится, пока снижения цен на нее не предвидится», — пояснила URA.RU Наталья Копылова.

Похожая ситуация — с зубными имплантами. «На них еще в марте цены поднялись сильнее всего — примерно на 50%, так и держатся», — рассказала врач. В основном поставщики цены больше не поднимают. Однако некоторые лаборатории, которые изготавливают протезы, привязывают цены за единицу своей работы к курсу валюты.

Наталья Копылова отметила, что в рамках импортозамещения появились российские аналоги имплантов. По цене они равны импортным, но отдаленных результатов протезирования с этими материалами пока еще никто не знает, поэтому врачи не спешат на них переходить.

Ранее URA.RU рассказывало, как санкции западных стран повлияли на стоимость стоматологических услуг. В марте поставщики продавали клиникам материалы в 2-3 раза дороже.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Из-за этого многие компании были вынуждены уйти из РФ. Сейчас отечественные производители активно занимаются замещением: они создают аналоги западных лекарств, при этом планируя полностью закрыть потребность во многих препаратах и товарах.

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