Госдума облегчила россиянам оплату налогов

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Россияне смогут оплачивать налоги единым платежом Фото:

Государственная дума РФ приняла закон о введении единого налогового счета. Таким образом, россияне смогут оплатить все налоговые обязательства единым платежом.

«Все налоговые обязательства можно будет оплатить единым платежом, просто указав свой ИНН и сумму каждого налога. Сейчас приходится заполнять много отдельных платежных поручений с большим количеством реквизитов. Введение единого налогового счета также исключит образование у налогоплательщиков одновременно задолженности и переплаты по разным видам налогов», — заявлял спикер Госдумы Вячеслав Володин. Изменения должны вступить в силу с 1 января 2023 года.

Ранее в Татарстане запустили «Автоматизированную упрощенную систему налогообложения», пишет RT. Пилотный проект также запустили в Московской и Калужской областях. Новый налоговый режим позволит оплачивать налоговые обязательства в упрощенном режиме.

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Государственная дума РФ приняла закон о введении единого налогового счета. Таким образом, россияне смогут оплатить все налоговые обязательства единым платежом. «Все налоговые обязательства можно будет оплатить единым платежом, просто указав свой ИНН и сумму каждого налога. Сейчас приходится заполнять много отдельных платежных поручений с большим количеством реквизитов. Введение единого налогового счета также исключит образование у налогоплательщиков одновременно задолженности и переплаты по разным видам налогов», — заявлял спикер Госдумы Вячеслав Володин. Изменения должны вступить в силу с 1 января 2023 года. Ранее в Татарстане запустили «Автоматизированную упрощенную систему налогообложения», пишет RT. Пилотный проект также запустили в Московской и Калужской областях. Новый налоговый режим позволит оплачивать налоговые обязательства в упрощенном режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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