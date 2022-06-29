Госдума облегчила россиянам оплату налогов

Государственная дума РФ приняла закон о введении единого налогового счета. Таким образом, россияне смогут оплатить все налоговые обязательства единым платежом.
«Все налоговые обязательства можно будет оплатить единым платежом, просто указав свой ИНН и сумму каждого налога. Сейчас приходится заполнять много отдельных платежных поручений с большим количеством реквизитов. Введение единого налогового счета также исключит образование у налогоплательщиков одновременно задолженности и переплаты по разным видам налогов», — заявлял спикер Госдумы Вячеслав Володин. Изменения должны вступить в силу с 1 января 2023 года.
Ранее в Татарстане запустили «Автоматизированную упрощенную систему налогообложения», пишет RT. Пилотный проект также запустили в Московской и Калужской областях. Новый налоговый режим позволит оплачивать налоговые обязательства в упрощенном режиме.
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