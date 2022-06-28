Глава района взял на работу экс-члена правительства ХМАО

29 июня 2022 в 17:45 Размер текста - 17 +

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой трудоустроил экс-директора департамента управления госимуществом ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Глава Сургутского района Андрей Трубецкой взял на работу экс-директора департамента по управлению госимуществом ХМАО Юрия Якубенко. Он назначен заместителем директора МКУ «Хозяйственно-эксплуатационного управления». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной мэрии. «Якубенко пока назначен заместителем директора МКУ „ХЭУ“. Эта структура обслуживает все хозяйственно-бытовые нужны мэрии. Возможно, для экс-чиновника окружного правительства это просто трамплин. А в перспективе он сможет перейти на какие-то руководящие позиции в самой районной администрации. Либо в департаменте управления муниципальным имуществом, либо в департаменте строительства и земельных отношений», — считает инсайдер. Сам Якубенко в разговоре с URA.RU подтвердил факт трудоустройства во властные структуры Сургутского района. Однако называть конкретную позицию отказался, предложив обратиться в пресс-службу мэрии Сургутского района. Дозвониться туда на момент публикации материала не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что Якубенко ушел в отставку в апреле. Исполнять обязанности главы ведомства стала Татьяна Мирошник, которую называют протеже первого вице-губернатора ХМАО Алексея Охлопкова. Он в структуре окружного правительства является куратором депимущества. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой взял на работу экс-директора департамента по управлению госимуществом ХМАО Юрия Якубенко. Он назначен заместителем директора МКУ «Хозяйственно-эксплуатационного управления». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной мэрии. «Якубенко пока назначен заместителем директора МКУ „ХЭУ“. Эта структура обслуживает все хозяйственно-бытовые нужны мэрии. Возможно, для экс-чиновника окружного правительства это просто трамплин. А в перспективе он сможет перейти на какие-то руководящие позиции в самой районной администрации. Либо в департаменте управления муниципальным имуществом, либо в департаменте строительства и земельных отношений», — считает инсайдер. Сам Якубенко в разговоре с URA.RU подтвердил факт трудоустройства во властные структуры Сургутского района. Однако называть конкретную позицию отказался, предложив обратиться в пресс-службу мэрии Сургутского района. Дозвониться туда на момент публикации материала не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что Якубенко ушел в отставку в апреле. Исполнять обязанности главы ведомства стала Татьяна Мирошник, которую называют протеже первого вице-губернатора ХМАО Алексея Охлопкова. Он в структуре окружного правительства является куратором депимущества.