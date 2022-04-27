Член правительства ХМАО уходит в отставку. Это усилит позиции первого замгубернатора

28 апреля 2022 в 11:20 Размер текста - 17 +

Юрий Якубенко уходит с госслужбы, проработав больше 20 лет в окружном правительстве Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Директор департамента по управлению государственным имуществом ХМАО Юрий Якубенко уходит в отставку. Об этом сообщается на официальном сайте органов государственной власти Югры. «Исполнение обязанностей директора департамента с 29 апреля возложено на заместителя директора департамента Татьяну Мирошник. Юрий Якубенко более 20 лет, с 2001 года, работал на разных должностях в департаменте по управлению государственным имуществом Югры, начав трудовую деятельность в должности специалиста управления земельных отношений. В 2019 году был назначен директором департамента», — указано в сообщении на сайте властей ХМАО. Сам Якубенко заявил, что благодарит губернатора ХМАО Наталью Комарову и членов правительства за совместную работу. Он намерен остаться в Югре и продолжить работу. Новое место его трудоустройства не называется. Источник URA.RU, близкий к окружному правительству, считает, что кадровое решение — это усиление позиций первого заместителя губернатора ХМАО Алексея Охлопкова. «Охлопков курирует депимущество и расставляет там своих людей», — сообщил инсайдер. Ранее URA.RU сообщало, что заместитель губернатора ХМАО Евгений Адамов написал заявление об уходе в отставку. Пока он официально находится в отпуске. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Директор департамента по управлению государственным имуществом ХМАО Юрий Якубенко уходит в отставку. Об этом сообщается на официальном сайте органов государственной власти Югры. «Исполнение обязанностей директора департамента с 29 апреля возложено на заместителя директора департамента Татьяну Мирошник. Юрий Якубенко более 20 лет, с 2001 года, работал на разных должностях в департаменте по управлению государственным имуществом Югры, начав трудовую деятельность в должности специалиста управления земельных отношений. В 2019 году был назначен директором департамента», — указано в сообщении на сайте властей ХМАО. Сам Якубенко заявил, что благодарит губернатора ХМАО Наталью Комарову и членов правительства за совместную работу. Он намерен остаться в Югре и продолжить работу. Новое место его трудоустройства не называется. Источник URA.RU, близкий к окружному правительству, считает, что кадровое решение — это усиление позиций первого заместителя губернатора ХМАО Алексея Охлопкова. «Охлопков курирует депимущество и расставляет там своих людей», — сообщил инсайдер. Ранее URA.RU сообщало, что заместитель губернатора ХМАО Евгений Адамов написал заявление об уходе в отставку. Пока он официально находится в отпуске.