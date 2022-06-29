Анатолий Орлов стал начальником отдела гособвинителей
Сын мэра Екатеринбурга Алексея Орлова Анатолий, как ранее и сообщало URA.RU со ссылкой на источник, занял высокий пост в прокуратуре Тюменской области. Информацию об этом (без указания степени родства) агентству подтвердили в региональном ведомстве.
«Советник юстиции Орлов Анатолий Алексеевич работает в прокуратуре Тюменской области. Он состоит в должности замначальника уголовно-судебного управления — начальника отдела государственных обвинителей», — ответили в прокуратуре на запрос URA.RU.
Ранее Орлов-младший уволился с поста тюменского транспортного прокурора. Он занимал эту должность с 2019 года.
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