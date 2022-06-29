Сын мэра Екатеринбурга вышел на работу в тюменскую прокуратуру. Инсайд URA.RU подтвердился

29 июня 2022 в 17:13 Размер текста - 17 +

Анатолий Орлов стал начальником отдела гособвинителей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Сын мэра Екатеринбурга Алексея Орлова Анатолий, как ранее и сообщало URA.RU со ссылкой на источник, занял высокий пост в прокуратуре Тюменской области. Информацию об этом (без указания степени родства) агентству подтвердили в региональном ведомстве. «Советник юстиции Орлов Анатолий Алексеевич работает в прокуратуре Тюменской области. Он состоит в должности замначальника уголовно-судебного управления — начальника отдела государственных обвинителей», — ответили в прокуратуре на запрос URA.RU. Ранее Орлов-младший уволился с поста тюменского транспортного прокурора. Он занимал эту должность с 2019 года. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Сын мэра Екатеринбурга Алексея Орлова Анатолий, как ранее и сообщало URA.RU со ссылкой на источник, занял высокий пост в прокуратуре Тюменской области. Информацию об этом (без указания степени родства) агентству подтвердили в региональном ведомстве. «Советник юстиции Орлов Анатолий Алексеевич работает в прокуратуре Тюменской области. Он состоит в должности замначальника уголовно-судебного управления — начальника отдела государственных обвинителей», — ответили в прокуратуре на запрос URA.RU. Ранее Орлов-младший уволился с поста тюменского транспортного прокурора. Он занимал эту должность с 2019 года.