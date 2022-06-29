Сын мэра Екатеринбурга вышел на работу в тюменскую прокуратуру. Инсайд URA.RU подтвердился

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Прокуратура. Москва, прокурор, прокуроры, прокуратоура
Анатолий Орлов стал начальником отдела гособвинителей Фото:

Сын мэра Екатеринбурга Алексея Орлова Анатолий, как ранее и сообщало URA.RU со ссылкой на источник, занял высокий пост в прокуратуре Тюменской области. Информацию об этом (без указания степени родства) агентству подтвердили в региональном ведомстве.

«Советник юстиции Орлов Анатолий Алексеевич работает в прокуратуре Тюменской области. Он состоит в должности замначальника уголовно-судебного управления — начальника отдела государственных обвинителей», — ответили в прокуратуре на запрос URA.RU.

Ранее Орлов-младший уволился с поста тюменского транспортного прокурора. Он занимал эту должность с 2019 года.

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Сын мэра Екатеринбурга Алексея Орлова Анатолий, как ранее и сообщало URA.RU со ссылкой на источник, занял высокий пост в прокуратуре Тюменской области. Информацию об этом (без указания степени родства) агентству подтвердили в региональном ведомстве. «Советник юстиции Орлов Анатолий Алексеевич работает в прокуратуре Тюменской области. Он состоит в должности замначальника уголовно-судебного управления — начальника отдела государственных обвинителей», — ответили в прокуратуре на запрос URA.RU. Ранее Орлов-младший уволился с поста тюменского транспортного прокурора. Он занимал эту должность с 2019 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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