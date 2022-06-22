Орлов был назначен тюменским прокурором в 2019 году
Глава транспортной прокуратуры Тюменской области (входит в Уральскую транспортную прокуратуру) Анатолий Орлов уволен со службы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.
«Приказом генпрокурора РФ Анатолий Орлов освобожден от должности Тюменского транспортного прокурора и уволен из Уральской транспортной прокуратуры», — рассказал инсайдер. Причины увольнения уточняются.
Агентство направило запрос в Генпрокуратуру. Ответ на него ожидается.
Орлов был назначен тюменским прокурором в 2019 году. До этого с 2012 года работал заместителем прокурора.
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