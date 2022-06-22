22 июня 2022

Тюменский транспортный прокурор уволен со службы. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура. Москва, прокурор, прокуроры, прокуратоура
Орлов был назначен тюменским прокурором в 2019 году Фото:

Глава транспортной прокуратуры Тюменской области (входит в Уральскую транспортную прокуратуру) Анатолий Орлов уволен со службы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.

«Приказом генпрокурора РФ Анатолий Орлов освобожден от должности Тюменского транспортного прокурора и уволен из Уральской транспортной прокуратуры», — рассказал инсайдер. Причины увольнения уточняются.

Агентство направило запрос в Генпрокуратуру. Ответ на него ожидается.

Орлов был назначен тюменским прокурором в 2019 году. До этого с 2012 года работал заместителем прокурора.

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Глава транспортной прокуратуры Тюменской области (входит в Уральскую транспортную прокуратуру) Анатолий Орлов уволен со службы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным органам. «Приказом генпрокурора РФ Анатолий Орлов освобожден от должности Тюменского транспортного прокурора и уволен из Уральской транспортной прокуратуры», — рассказал инсайдер. Причины увольнения уточняются. Агентство направило запрос в Генпрокуратуру. Ответ на него ожидается. Орлов был назначен тюменским прокурором в 2019 году. До этого с 2012 года работал заместителем прокурора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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