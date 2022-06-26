26 июня 2022
25 июня 2022

Сын мэра Екатеринбурга займет высокий пост в прокуратуре Тюмени. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, прокурор, прокуратура
Анатолий Орлов станет главным гособвинителем Тюменской области Фото:

Бывший глава Тюменской транспортной прокуратуры Анатолий Орлов получит пост в региональной прокуратуре. Об этом URA.RU сообщил источник в надзорном ведомстве. По словам инсайдера, Орлов-младший является сыном мэра Екатеринбурга Алексея Орлова.

«Анатолий Орлов в ближайшее время будет назначен главным гособвинителем области. В ведомстве знают, что он сын главы Екатеринбурга», — рассказал источник.

Агентство направило запрос в прокуратуру Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Об отставке Орлова-младшего с поста тюменского транспортного прокурора стало известно 23 июня. Он занимал эту должность с 2019 года.

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Бывший глава Тюменской транспортной прокуратуры Анатолий Орлов получит пост в региональной прокуратуре. Об этом URA.RU сообщил источник в надзорном ведомстве. По словам инсайдера, Орлов-младший является сыном мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. «Анатолий Орлов в ближайшее время будет назначен главным гособвинителем области. В ведомстве знают, что он сын главы Екатеринбурга», — рассказал источник. Агентство направило запрос в прокуратуру Тюменской области. Ответ на него ожидается. Об отставке Орлова-младшего с поста тюменского транспортного прокурора стало известно 23 июня. Он занимал эту должность с 2019 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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