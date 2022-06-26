Анатолий Орлов станет главным гособвинителем Тюменской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший глава Тюменской транспортной прокуратуры Анатолий Орлов получит пост в региональной прокуратуре. Об этом URA.RU сообщил источник в надзорном ведомстве. По словам инсайдера, Орлов-младший является сыном мэра Екатеринбурга Алексея Орлова.

«Анатолий Орлов в ближайшее время будет назначен главным гособвинителем области. В ведомстве знают, что он сын главы Екатеринбурга», — рассказал источник.

Агентство направило запрос в прокуратуру Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Об отставке Орлова-младшего с поста тюменского транспортного прокурора стало известно 23 июня. Он занимал эту должность с 2019 года.