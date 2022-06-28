28 июня 2022

Жители Тобольска не могут записать детей на прием к стоматологу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стоматологическая клиника «Ютэли». Екатеринбург, стоматология
В очереди тоболяки начинают стоять с 5 утра Фото:

Жители Тобольска жалуются на трудности с записью в детскую стоматологию. Об этом они рассказали в паблике «Типичный Тобольск» в соцсети «Вконтакте». По слова тоболяков, пациенты начинают стоять в очереди с 5 утра.

«В детскую стоматологию по-моему талонов никак не достать. Люди уже с 5 утра в очереди стоят по шесть человек», — заявил анонимный автор публикации.

Также он отметил, что запись невозможна через портал «Госуслуги». Дело в том, что там нет необходимых врачей для записи на прием.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Тобольска уже жаловались на работу портала «Госуслуги» и городской стоматологии. Тогда запрос о комментарии был направлен в адрес регионального департамента здравоохранения Тюменской области, а также в пресс-службу Официального интернет-портала государственных услуг. Ответа не поступило.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

Жители Тобольска жалуются на трудности с записью в детскую стоматологию. Об этом они рассказали в паблике «Типичный Тобольск» в соцсети «Вконтакте». По слова тоболяков, пациенты начинают стоять в очереди с 5 утра. «В детскую стоматологию по-моему талонов никак не достать. Люди уже с 5 утра в очереди стоят по шесть человек», — заявил анонимный автор публикации. Также он отметил, что запись невозможна через портал «Госуслуги». Дело в том, что там нет необходимых врачей для записи на прием. Ранее URA.RU сообщало, что жители Тобольска уже жаловались на работу портала «Госуслуги» и городской стоматологии. Тогда запрос о комментарии был направлен в адрес регионального департамента здравоохранения Тюменской области, а также в пресс-службу Официального интернет-портала государственных услуг. Ответа не поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...