Жители Тобольска не могут записать детей на прием к стоматологу

В очереди тоболяки начинают стоять с 5 утра Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Тобольска жалуются на трудности с записью в детскую стоматологию. Об этом они рассказали в паблике «Типичный Тобольск» в соцсети «Вконтакте». По слова тоболяков, пациенты начинают стоять в очереди с 5 утра.

«В детскую стоматологию по-моему талонов никак не достать. Люди уже с 5 утра в очереди стоят по шесть человек», — заявил анонимный автор публикации.

Также он отметил, что запись невозможна через портал «Госуслуги». Дело в том, что там нет необходимых врачей для записи на прием.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Тобольска уже жаловались на работу портала «Госуслуги» и городской стоматологии. Тогда запрос о комментарии был направлен в адрес регионального департамента здравоохранения Тюменской области, а также в пресс-службу Официального интернет-портала государственных услуг. Ответа не поступило.