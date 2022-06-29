Курганский врач назвал 5 признаков опасной болезни у ребенка

Павел Подорванов дал советы родителям курганских подростков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На то, что ребенок испытывает наркозависимость, могут указывать пять основных признаков, в том числе резкое изменение поведения, смена его окружения и снижение веса. Об этом главный внештатный нарколог департамента здравоохранения Курганской области Павел Подорванов рассказал на пресс-конференции в управлении по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД, передает корреспондент URA.RU.

«На эти вещи надо обращать внимание родителям. Вес, зрачки, изменение поведения, смена круга знакомства, беспричинные прогулы в школе. Это будет явно видно», — заявил Подорванов.

По его данным, сейчас самым популярным наркотиком является мефедрон, так как его относительно просто производить и он доступен по цене. «Образ типичного мефедронного наркомана. Первое — это потеря веса. Второе — в период опьянения зрачки патологически расширены. И самое главное — это поведение, когда эйфория резко сменяется апатией», — рассказал Подорванов. Если человек потребляет наркотики опиатной группы, зрачки, наоборот, будут сужены.

Также врач рекомендует родителям обращать внимание на социальное окружение, потому что у ребенка-наркомана резко меняется круг знакомых, снижается успеваемость в школе. Еще одним косвенным признаком могут стать пропажи денег в семье, так как потребление наркотиков всегда требует финансовых ресурсов.

Подорванов рассказал, что для выявления подростков, склонных к потреблению наркотиков, в школах проводится тестирование, но оно является добровольными. «Для нас важно анализировать отказы. Когда мы видим, что в классе отказались от тестирования, допустим, 15 человек, для нас это уже сигнал, что в эту образовательную организацию нужно ехать и проводить профилактические мероприятия», — пояснил врач.

Ранее URA.RU сообщало, что в этом году сотрудники УНК УМВД по Курганской области пресекли деятельность организованной преступной группы, в состав которой вошли несовершеннолетние. Речь идет о трех подростках, которые учились в школе.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам