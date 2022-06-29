Путин подарил экс-лидеру Туркмении сабли и шахматы из Златоуста. Видео

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Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, сборная, команда, портрет, путин владимир, параолимпийцы, параолимпийская
Владимир Путин 29 июня находится с визитом в Туркмении Фото:

Президент России Владимир Путин 29 июня в ходе визита в Ашхабат поздравил председателя верхней палаты парламента Туркменистана, экс-президента страны Гурбангулы Бердымухамедова с 65-летним юбилеем, и подарил ему две сабли и шахматы из Златоуста. О том, что подарки для президента Туркмении произвели в Челябинской области, URA.RU рассказал источник в Златоусте.

«Скорее всего это наша продукция, но я не могу сказать точно, когда был сделан заказ. Сегодня у нас много заказов, в том числе из Москвы», — сообщил URA.RU генеральный директор Златоустовского оружейного завода Валерий Томея.

Бердымухамедов поблагодарил лидера РФ за подарок. В ответ Путин получил от экс-главы Туркменистана монетку.

Ранее продукцию златоустовских мастеров в Москве мэрам городов торжественно вручала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Всем 45 городам в присутствии сенаторов, депутатов Госдумы, губернаторов и глав городов были вручены «Мечи Победы» воинской славы.

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Президент России Владимир Путин 29 июня в ходе визита в Ашхабат поздравил председателя верхней палаты парламента Туркменистана, экс-президента страны Гурбангулы Бердымухамедова с 65-летним юбилеем, и подарил ему две сабли и шахматы из Златоуста. О том, что подарки для президента Туркмении произвели в Челябинской области, URA.RU рассказал источник в Златоусте. «Скорее всего это наша продукция, но я не могу сказать точно, когда был сделан заказ. Сегодня у нас много заказов, в том числе из Москвы», — сообщил URA.RU генеральный директор Златоустовского оружейного завода Валерий Томея. Бердымухамедов поблагодарил лидера РФ за подарок. В ответ Путин получил от экс-главы Туркменистана монетку. Ранее продукцию златоустовских мастеров в Москве мэрам городов торжественно вручала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Всем 45 городам в присутствии сенаторов, депутатов Госдумы, губернаторов и глав городов были вручены «Мечи Победы» воинской славы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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