Владимир Путин 29 июня находится с визитом в Туркмении Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин 29 июня в ходе визита в Ашхабат поздравил председателя верхней палаты парламента Туркменистана, экс-президента страны Гурбангулы Бердымухамедова с 65-летним юбилеем, и подарил ему две сабли и шахматы из Златоуста. О том, что подарки для президента Туркмении произвели в Челябинской области, URA.RU рассказал источник в Златоусте.

«Скорее всего это наша продукция, но я не могу сказать точно, когда был сделан заказ. Сегодня у нас много заказов, в том числе из Москвы», — сообщил URA.RU генеральный директор Златоустовского оружейного завода Валерий Томея.

Бердымухамедов поблагодарил лидера РФ за подарок. В ответ Путин получил от экс-главы Туркменистана монетку.

Ранее продукцию златоустовских мастеров в Москве мэрам городов торжественно вручала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Всем 45 городам в присутствии сенаторов, депутатов Госдумы, губернаторов и глав городов были вручены «Мечи Победы» воинской славы.