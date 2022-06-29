Соратник Зеленского: НАТО говорит, что не нуждается в Украине

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НАТО заявило Украине, что ничего не даст стране, сообщил Игорь Жовка Фото:

В НАТО говорят, что не нуждаются в Украине. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.

«Украине говорят, что вы не члены НАТО, потому что мы не хотим вас. НАТО говорит нам, что ничего нам не даст», — передает Bloomberg слова Жовква.

Ранее Игорь Жовква пообещал, что страна не будет предпринимать активные шаги для вступления в Альянс, пишет RT. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО пока не обсуждается.

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В НАТО говорят, что не нуждаются в Украине. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква. «Украине говорят, что вы не члены НАТО, потому что мы не хотим вас. НАТО говорит нам, что ничего нам не даст», — передает Bloomberg слова Жовква. Ранее Игорь Жовква пообещал, что страна не будет предпринимать активные шаги для вступления в Альянс, пишет RT. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО пока не обсуждается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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