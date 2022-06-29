Соратник Зеленского: НАТО говорит, что не нуждается в Украине

НАТО заявило Украине, что ничего не даст стране, сообщил Игорь Жовка
В НАТО говорят, что не нуждаются в Украине. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.
«Украине говорят, что вы не члены НАТО, потому что мы не хотим вас. НАТО говорит нам, что ничего нам не даст», — передает Bloomberg слова Жовква.
Ранее Игорь Жовква пообещал, что страна не будет предпринимать активные шаги для вступления в Альянс, пишет RT. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО пока не обсуждается.
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