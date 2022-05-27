МИД Испании: НАТО не примет Украину в альянс

27 мая 2022 в 14:14 Размер текста - 17 +

Украина не запрашивала членства в НАТО, отметил Хосе Мануэль Альбарес Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вопрос вступления Украины в НАТО не поднимается. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, отвечая на вопросы журналистов. «Вопрос членства Украины не поднимается в данный момент. Украина не запрашивает этого», — приводит слова Альбареса газета La Vanguardia. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты Донбасса от многолетнего геноцида. В ходе переговоров между странами Россия подчеркнула, что невступление Украины в НАТО является одним из важнейших условий для РФ. В свою очередь, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что страна не отказывается от планов вступить в Альянс.

Вопрос вступления Украины в НАТО не поднимается. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, отвечая на вопросы журналистов. «Вопрос членства Украины не поднимается в данный момент. Украина не запрашивает этого», — приводит слова Альбареса газета La Vanguardia. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты Донбасса от многолетнего геноцида. В ходе переговоров между странами Россия подчеркнула, что невступление Украины в НАТО является одним из важнейших условий для РФ. В свою очередь, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что страна не отказывается от планов вступить в Альянс.