МИД Испании: НАТО не примет Украину в альянс

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украинские военные
Украина не запрашивала членства в НАТО, отметил Хосе Мануэль Альбарес Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вопрос вступления Украины в НАТО не поднимается. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, отвечая на вопросы журналистов.

«Вопрос членства Украины не поднимается в данный момент. Украина не запрашивает этого», — приводит слова Альбареса газета La Vanguardia.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты Донбасса от многолетнего геноцида. В ходе переговоров между странами Россия подчеркнула, что невступление Украины в НАТО является одним из важнейших условий для РФ. В свою очередь, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что страна не отказывается от планов вступить в Альянс.

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Вопрос вступления Украины в НАТО не поднимается. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, отвечая на вопросы журналистов. «Вопрос членства Украины не поднимается в данный момент. Украина не запрашивает этого», — приводит слова Альбареса газета La Vanguardia. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты Донбасса от многолетнего геноцида. В ходе переговоров между странами Россия подчеркнула, что невступление Украины в НАТО является одним из важнейших условий для РФ. В свою очередь, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что страна не отказывается от планов вступить в Альянс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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