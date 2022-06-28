Тюменскую мэрию обвинили в создании монополии

Из-за жалобы приостановился поиск подрядчика для ремонта дорог на 1,5 млрд рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени приостановили поиск исполнителя по строительству дорог на 1,5 млрд рублей из-за жалобы на администрацию города по подозрению в организации монополии. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

«Поиск подрядчика по ремонту дорог в Тюменской области приостановлен. Причиной стала жалоба на департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города по обвинению в монополии», — говорится в сообщении.

Согласно информации на госзакупках, заявителем стала компания «УралСтрой». Одна из причин жалобы, это обвинение тюменской администрации в предоставлении работ по содержанию дорог с 2014 года единственному поставщику — АО «ТОДЭП».

Ранее URA.RU сообщало, что компания ООО «Вест» из Екатеринбурга обвинила мэрию Тюмени в том, что власти пытаются разорвать контракт с по содержанию дорог ради привилегированного подрядчика «ТОДЭП». Версией конфликта с URA.RU поделился директор ООО «Вест» Борис Садчиков.

Редакция отправила запрос в пресс-службу администрации Тюмени. Ответ ожидается.