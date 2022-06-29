Шадринцы жалуются, что в детской больнице нет ни одного стоматолога-хирурга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Шадринска жалуются на отсутствие стоматологов-хирургов в детской поликлинике. Родители с детьми вынуждены обращаться за помощью в другие города или в платную клинику, пишут шадринцы в местном паблике соцсети «ВКонтакте».

«Обратились в детскую стоматологию для удаление зуба. Оказалось, что хирурга у нас нет, только терапевт. Врач предложила идти в частную клинику или ехать в областную больницу. Сходили в платную — цена 1300. Терапевт по лечению зубов работает последний месяц. Что творится с нашей медициной, развал», — написал Александр Лаврентьев в паблике «Шадринск Подслушано» во «ВКонтакте».

В комментариях шадринцы подтверждают сложную ситуацию с доступностью медпомощи. «К эндокринологу не попадешь, вертебролога и в помине нет (только условный-платный), брекеты детям только платно (два года спасались в каменской детской городской поликлинике, отчего-то там шадринские дети нужнее)…», — написала Алена Мальцева.

Главный врач Шадринской поликлиники Светлана Пономарева ответила, что в настоящее время в детском стоматологическом отделении работает два врача. «Один из врачей сейчас в отпуске, после выхода которого, второй врач также уходит в очередной отпуск. Закрытие детского стоматологического отделения не планируется. Пациенты со сложными удалениями направляются в Курганскую детскую стоматологическую поликлинику по маршрутизации», — написала главврач под постом. В департаменте здравоохранения Курганской области ответили, что «руководством больницы ведется активный поиск сотрудника для трудоустройства, вопрос находится на контроле главного врача».

Ранее URA.RU писало, что жители Далматово не могут попасть на прием к стоматологу в ЦРБ. В районе работает всего один специалист, в день пациенты могут получить 2-4 талона к врачу.

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