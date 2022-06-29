Сирия признала независимость ЛНР и ДНР

Сирия решила признать независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел страны.
«Официальный источник в Министерстве иностранных дел. Воплощая общую волю и стремление наладить отношения во всех сферах, Сирийская Арабская Республика приняла решение признать независимость и суверенитет ЛНР и ДНР», — сообщает сирийское агентство Sana.
Россия признала независимость ДНР и ЛНР 22 февраля. Решение было принято на заседании Совбеза. Соответствующие указы подписал президент РФ Владимир Путин. Позже глава ДНР Денис Пушили заявил, что Донецкая Народная Республика готова войти в состав России «в качестве равноправного партнера»
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