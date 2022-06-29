Сирия признала независимость ЛНР и ДНР

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Автопробег, посвященный признанию ЛДНР. Москва, флаг днр, автопробег, лнр, российские флаги
Сирия признала суверенитет ЛНР и ДНР Фото:

Сирия решила признать независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел страны.

«Официальный источник в Министерстве иностранных дел. Воплощая общую волю и стремление наладить отношения во всех сферах, Сирийская Арабская Республика приняла решение признать независимость и суверенитет ЛНР и ДНР», — сообщает сирийское агентство Sana.

Россия признала независимость ДНР и ЛНР 22 февраля. Решение было принято на заседании Совбеза. Соответствующие указы подписал президент РФ Владимир Путин. Позже глава ДНР Денис Пушили заявил, что Донецкая Народная Республика готова войти в состав России «в качестве равноправного партнера»

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Сирия решила признать независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел страны. «Официальный источник в Министерстве иностранных дел. Воплощая общую волю и стремление наладить отношения во всех сферах, Сирийская Арабская Республика приняла решение признать независимость и суверенитет ЛНР и ДНР», — сообщает сирийское агентство Sana. Россия признала независимость ДНР и ЛНР 22 февраля. Решение было принято на заседании Совбеза. Соответствующие указы подписал президент РФ Владимир Путин. Позже глава ДНР Денис Пушили заявил, что Донецкая Народная Республика готова войти в состав России «в качестве равноправного партнера»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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