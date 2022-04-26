Курганцы требуют отменить муниципальную реформу в суде Петербурга

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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебное дело
Чиновники хотят отменить решение Курганского областного суда по муниципальной реформе в Петербурге (архивное фото) Фото:

Чиновники, которые не смогли отменить в курганском суде муниципальную реформу по преобразованию всех поселений Юргамышского района в муниципальный округ, подали апелляцию в суд Санкт-Петербурга. Об этом URA.RU сообщил один из инициаторов иска, глава Красноуральского сельсовета Павел Дмитриев.

«Документы приняли. Штамп поставили. Через месяц должны дать ответ. Если во втором апелляционном суде общей юрисдикции Санкт-Петербурга удовлетворят нашу жалобу, следующим шагом будет отмена выборов в думу муниципального округа. Если в удовлетворении иска откажут, подадим жалобу в Кассационный суд. Останавливаться не собираемся», — сообщил Дмитриев.

В жалобе указано, что истцы не согласны с решением облсуда и просят отменить его. «Видим вред этой реформы. Никакой эффективности она не дает. Только вред. Это призрачная эффективность. Давайте всех сократим, все села уберем», — объяснил свою позицию юргамышский чиновник.

В пресс-службе областного суда добавили, пока в базе апелляции нет. Документы появятся в ближайшее время.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава Юргамыша Алексей Першин, который также требовал признать муниципальную реформу незаконной, стал депутатом думы Юргамышского муниципального округа первого созыва. Курганский областной суд отказал в удовлетворении иска к губернатору Вадиму Шумкову и региональной думе с требованием признать незаконным преобразование Юргамышского района в округ. В июне 2019 года Шумков предложил проект по созданию муниципальных округов. По его мнению, муниципальная реформа поможет снизить на местах число неэффективных начальников.

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Чиновники, которые не смогли отменить в курганском суде муниципальную реформу по преобразованию всех поселений Юргамышского района в муниципальный округ, подали апелляцию в суд Санкт-Петербурга. Об этом URA.RU сообщил один из инициаторов иска, глава Красноуральского сельсовета Павел Дмитриев. «Документы приняли. Штамп поставили. Через месяц должны дать ответ. Если во втором апелляционном суде общей юрисдикции Санкт-Петербурга удовлетворят нашу жалобу, следующим шагом будет отмена выборов в думу муниципального округа. Если в удовлетворении иска откажут, подадим жалобу в Кассационный суд. Останавливаться не собираемся», — сообщил Дмитриев. В жалобе указано, что истцы не согласны с решением облсуда и просят отменить его. «Видим вред этой реформы. Никакой эффективности она не дает. Только вред. Это призрачная эффективность. Давайте всех сократим, все села уберем», — объяснил свою позицию юргамышский чиновник. В пресс-службе областного суда добавили, пока в базе апелляции нет. Документы появятся в ближайшее время. Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава Юргамыша Алексей Першин, который также требовал признать муниципальную реформу незаконной, стал депутатом думы Юргамышского муниципального округа первого созыва. Курганский областной суд отказал в удовлетворении иска к губернатору Вадиму Шумкову и региональной думе с требованием признать незаконным преобразование Юргамышского района в округ. В июне 2019 года Шумков предложил проект по созданию муниципальных округов. По его мнению, муниципальная реформа поможет снизить на местах число неэффективных начальников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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