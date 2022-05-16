Курганец протестует против депутатов из-за их решения

17 мая 2022 в 18:23 Размер текста - 17 +

Глава Красноуральского сельсовета (Юргамышский муниципальный округ, Курганская область) Павел Дмитриев протестует против решения местной думы о ликвидации сельсоветов. Соответствующее заявление чиновник подал в Курганской областной суд. Об этом он рассказал URA.RU. «В Курганский областной суд подал заявление по поводу приостановления действия решения Юргамышской думы „О ликвидации администрации Красноуральского сельсовета“ до принятия решения вторым апелляционным судом», — сообщил Дмитриев. Решения о ликвидации всех сельсоветов округа опубликованы на официальном сайте администрации муниципалитета. Юргамышский район преобразовали в округ в декабре прошлого года. Выборы в окружную думу прошли 24 апреля 2022 года. URA.RU писало, что чиновники, которые не смогли отменить в курганском суде муниципальную реформу по преобразованию всех поселений Юргамышского района в муниципальный округ, подали апелляцию в суд Санкт-Петербурга. Ранее Курганский областной суд отказал в удовлетворении иска к губернатору и региональной думе с требованием признать незаконным преобразование Юргамышского района в округ. В июне 2019 года глава региона предложил проект по созданию муниципальных округов. По его мнению, муниципальная реформа поможет снизить на местах число неэффективных начальников.