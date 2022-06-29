Тугулымцы просят губернатора помочь с восстановлением автобусного сообщения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Тугулымского городского округа попросили губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева помочь с восстановлением автобусного сообщения между поселками. Жители также просят решить вопрос о незаконной продажей автостанции в Тугулыме. Об этом местные жители рассказали URA.RU.

«Хочу попросить губернатора Свердловской области, чтобы тугулымскую автостанцию не продавали, чтобы восстановили автобусные рейсы, чтобы все было хорошо. Жители возмущаются, спрашивают о рейсах. Пожалуйста, помогите нам, нашему Тугулымскому району», — рассказала Светлана Шинкаренко, работающая в МУП «Автоперевозки» на протяжении 20 лет.

Она также отметила, что 28 июня ей пришло уведомление о сокращении штата работников. «Двадцать лет отработала здесь, за станцией слежу ежедневно. Это мой второй дом», — сообщила Светлана. По ее словам, сотрудникам МУПа с марта 2022 года не платят зарплату.

Другая жительница Тугулыма Оксана рассказала URA.RU, что сейчас многим жителям приходится ездить на такси. «Каждый день по 600 — 1000 рублей тратить на такси просто нереально. Я буду работать, получается, только для того, чтобы ездить из поселка в Тугулым на такси», — рассказала Оксана. Она отметила, что поддерживает инициативу обратиться к губернатору.

Корреспондент URA.RU направил запрос в региональный департамент информационной политики. На момент публикации ответа не поступило. Директор МУП «Автоперевозки» Анатолий Исаев в грубой форме отказался давать комментарий журналисту URA.RU. «Когда возобновят [автоперевозки], тогда и возобновят», — отметил он.

Автобусное сообщение в ТГО прекратилось 28 июня. В пресс-службе УГИБДД по Свердловской области корреспонденту URA.RU сообщали, что такое решение принято из-за необеспечения перевозчиком безопасности. «Сотрудниками Госавтоинспекции выявлен ряд нарушений: водители управляли транспортным средством с нарушением правил использования тахографов — с отсутствием карт водителя, у автобусов не пройден технический осмотр», — отметили в УГИБДД.

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