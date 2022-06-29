Инсайд: Куйвашев выдвинет мэра Екатеринбурга в Совет Федерации

29 июня 2022 в 20:53 Размер текста - 17 +

Имена двух других претендентов на получение мандата сенатора от Евгения Куйвашева пока не известны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов попадет в тройку политиков, которых губернатор Евгений Куйвашев, идущий на новый пятилетний срок, рекомендует к выдвижению в Совет Федерации от областного правительства (в итоге место достанется кому-то одному). Об этом URA.RU сообщил источник в резиденции главы региона, знакомый со сценарием избирательной кампании Куйвашева. «Орлов будет в тройке. Помимо него рассматривались [спикер заксобрания Людмила] Бабушкина и человек с прокурорским прошлым», — поделился статусный госслужащий. При этом источник в окружении Бабушкиной заверил, что подобные предложения ей не поступали (оперативно дозвониться до депутата не удалось). Имена двух других кандидатов на переезд в Москву пока не раскрываются. Но там, как писало URA.RU, скорее всего, не будет действующего сенатора Эдуарда Росселя, который представляет в Совфеде свердловский кабмин с 2010 года. Новость по теме Источник: свердловский сенатор Россель уходит в отставку Еще один источник URA.RU уточнил, что в случае победы Куйвашева на сентябрьских выборах Орлов место работы не сменит. «Куйвашев просто хочет продемонстрировать, что поддерживает Орлова, что город и область едины», — объяснил чиновник. В пресс-службе мэрии пока не комментируют ситуацию. А областной департамент информполитики пока не ответил на запрос URA.RU по теме. Орлов занимает пост мэра с декабря 2020 года, до этого он был первым замом Куйвашева. Предшественник Орлова Александр Высокинский с октября 2021-го представляет в Совете Федерации свердловское заксобрание. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов попадет в тройку политиков, которых губернатор Евгений Куйвашев, идущий на новый пятилетний срок, рекомендует к выдвижению в Совет Федерации от областного правительства (в итоге место достанется кому-то одному). Об этом URA.RU сообщил источник в резиденции главы региона, знакомый со сценарием избирательной кампании Куйвашева. «Орлов будет в тройке. Помимо него рассматривались [спикер заксобрания Людмила] Бабушкина и человек с прокурорским прошлым», — поделился статусный госслужащий. При этом источник в окружении Бабушкиной заверил, что подобные предложения ей не поступали (оперативно дозвониться до депутата не удалось). Имена двух других кандидатов на переезд в Москву пока не раскрываются. Но там, как писало URA.RU, скорее всего, не будет действующего сенатора Эдуарда Росселя, который представляет в Совфеде свердловский кабмин с 2010 года. Еще один источник URA.RU уточнил, что в случае победы Куйвашева на сентябрьских выборах Орлов место работы не сменит. «Куйвашев просто хочет продемонстрировать, что поддерживает Орлова, что город и область едины», — объяснил чиновник. В пресс-службе мэрии пока не комментируют ситуацию. А областной департамент информполитики пока не ответил на запрос URA.RU по теме. Орлов занимает пост мэра с декабря 2020 года, до этого он был первым замом Куйвашева. Предшественник Орлова Александр Высокинский с октября 2021-го представляет в Совете Федерации свердловское заксобрание.