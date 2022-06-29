Reuters: «блокаду» Калининграда отменят через несколько дней

Литва возобновит торговлю с Калининградом в течение нескольких дней. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
«Торговля через Литву с Калининград может вернуться в нормальное русло в течение нескольких дней. Европейские чиновники стремятся к компромиссному соглашению с прибалтийским государством, чтобы разрядить конфликт с Москвой», — пишет Reuters.
Ранее Литва прекратила транзит санкционных товаров в Калининград. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что Литва серьезно ощутит на себе последствия транспортной блокады Калининграда. В Кремле заявили, что пока каких-либо подвижек в ситуации с транзитом грузов в Калининград не наблюдается, пишет RT.
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Литва возобновит торговлю с Калининградом в течение нескольких дней. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. «Торговля через Литву с Калининград может вернуться в нормальное русло в течение нескольких дней. Европейские чиновники стремятся к компромиссному соглашению с прибалтийским государством, чтобы разрядить конфликт с Москвой», — пишет Reuters. Ранее Литва прекратила транзит санкционных товаров в Калининград. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что Литва серьезно ощутит на себе последствия транспортной блокады Калининграда. В Кремле заявили, что пока каких-либо подвижек в ситуации с транзитом грузов в Калининград не наблюдается, пишет RT.