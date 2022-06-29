Кадыров: в Лисичанск вошли первые спецподразделения РФ

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Первые российские бойцы спецподразделений вошли в Лисичанск в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Лисичанск, город, в который уже вошли первые передовые группы, и который скоро будет освобожден от украинских оккупантов. Особого времени это не займет», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что украинские боевики пытаются сбежать из Лисичанска,, но попадают под обстрелы ЛНР и РФ. Российские войска и представители ЛНР вошли в Лисичанск 25 июня. Сейчас они контролируют шахту и один из заводов в Лисичанске, ведутся бои внутри города. Также союзные войска России и ЛНР ведут бои в районе стадиона «Шахтер», продвигаясь на запад. Освобождение Лисичанска происходит в рамках спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины.