Российские военные взяли под контроль завод в Лисичанске

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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, автомат, боевые действия, воин, война, армия россии, военный, патрулирование, зачистка, ахмат, солдат, СВО, кадыровцы
Подразделения ЛНР и российские войска зашли на желатиновый завод Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Народная милиция ЛНР и российские войска контролируют шахту и один из заводов в Лисичанске. Такое заявление сделал подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«На данный момент уже захвачена шахта, которая находится на территории города Лисичанск. Также наши подразделения зашли на так называемый желатиновый завод», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

О том, что силы Луганской народной республики и РФ зашли в Лисичанск, стало известно 25 июня. На данный момент ведутся бои внутри города, пишет «Царьград». Отмечались также и значительные потери ВСУ под Лисичанском, в котле под Горским и Золотым, передает телеканал 360.

После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести вынужденную спецоперацию. ее главная цель — демилитаризация и денацификация Украины, а также спасение мирных жителей Донбасса от геноцида киевского режима. На данный момент Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.

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Народная милиция ЛНР и российские войска контролируют шахту и один из заводов в Лисичанске. Такое заявление сделал подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «На данный момент уже захвачена шахта, которая находится на территории города Лисичанск. Также наши подразделения зашли на так называемый желатиновый завод», — сказал он в беседе с РИА «Новости». О том, что силы Луганской народной республики и РФ зашли в Лисичанск, стало известно 25 июня. На данный момент ведутся бои внутри города, пишет «Царьград». Отмечались также и значительные потери ВСУ под Лисичанском, в котле под Горским и Золотым, передает телеканал 360. После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести вынужденную спецоперацию. ее главная цель — демилитаризация и денацификация Украины, а также спасение мирных жителей Донбасса от геноцида киевского режима. На данный момент Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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