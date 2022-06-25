Российские военные взяли под контроль завод в Лисичанске

25 июня 2022 в 17:30 Размер текста - 17 +

Подразделения ЛНР и российские войска зашли на желатиновый завод Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Народная милиция ЛНР и российские войска контролируют шахту и один из заводов в Лисичанске. Такое заявление сделал подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «На данный момент уже захвачена шахта, которая находится на территории города Лисичанск. Также наши подразделения зашли на так называемый желатиновый завод», — сказал он в беседе с РИА «Новости». О том, что силы Луганской народной республики и РФ зашли в Лисичанск, стало известно 25 июня. На данный момент ведутся бои внутри города, пишет «Царьград». Отмечались также и значительные потери ВСУ под Лисичанском, в котле под Горским и Золотым, передает телеканал 360. После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести вынужденную спецоперацию. ее главная цель — демилитаризация и денацификация Украины, а также спасение мирных жителей Донбасса от геноцида киевского режима. На данный момент Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Народная милиция ЛНР и российские войска контролируют шахту и один из заводов в Лисичанске. Такое заявление сделал подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «На данный момент уже захвачена шахта, которая находится на территории города Лисичанск. Также наши подразделения зашли на так называемый желатиновый завод», — сказал он в беседе с РИА «Новости». О том, что силы Луганской народной республики и РФ зашли в Лисичанск, стало известно 25 июня. На данный момент ведутся бои внутри города, пишет «Царьград». Отмечались также и значительные потери ВСУ под Лисичанском, в котле под Горским и Золотым, передает телеканал 360. После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести вынужденную спецоперацию. ее главная цель — демилитаризация и денацификация Украины, а также спасение мирных жителей Донбасса от геноцида киевского режима. На данный момент Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.