Посол ЛНР Мирошник: союзные войска прошли треть Лисичанска

28 июня 2022 в 04:23 Размер текста - 17 +

Украинские боевики пытаются сбежать из Лисичанска в Северск, где их ожидает подкрепление, сообщил Родион Мирошник Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Союзные войска России и Луганской народной республики (ЛНР) ведут бои в районе стадиона «Шахтер», продвигаясь на запад. Об этом сообщает посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. «Штурмовые группы союзных войск России и ЛНР, прошли уже примерно треть протяженности Лисичанска», — сообщил Родион Мирошник в своем telegram-канале. Он отметил, что ведутся стрелковые ближние бои в районе стадиона «Шахтер» с целью продвижения союзных сил на запад. С восточной стороны союзные войска зашли на территорию нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «Линик», продолжая выдавливать боевиков с территории предприятия, продолжил посол. Он добавил, что на НПЗ продолжают укрываться украинские боевики и наносить артиллерийские удары по Лисичанску. Отмечается, что украинские боевики пытаются бежать из Лисичанска в сторону Северска, где наблюдается их концентрация. «Туда же, в Северск, по словам очевидцев, подтягиваются украинские войска со стороны Краматорска и Славянского направления. По данным источников погруженных в события на той стороне, в Северск могут быть подтянуты до пяти-семи тысяч украинских вооруженных подразделений», — заключили Мирошник. Ранее сообщалось, что украинские боевики пытаются сбежать из Лисичанска, но попадают под обстрелы ЛНР и РФ. Российские войска и представители ЛНР вошли в Лисичанск 25 июня. Сейчас они контролируют шахту и один из заводов в Лисичанске, ведутся бои внутри города. ВСУ понесли под Лисичанском значительные потери. Российские войска и силы ЛНР живо берут в кольцо центр города. Ранее в бункере на заводе «Азовсталь» обнаружили крематорий, в котором уничтожали тела иностранных наемников. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По словам Путина, растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Союзные войска России и Луганской народной республики (ЛНР) ведут бои в районе стадиона «Шахтер», продвигаясь на запад. Об этом сообщает посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. «Штурмовые группы союзных войск России и ЛНР, прошли уже примерно треть протяженности Лисичанска», — сообщил Родион Мирошник в своем telegram-канале. Он отметил, что ведутся стрелковые ближние бои в районе стадиона «Шахтер» с целью продвижения союзных сил на запад. С восточной стороны союзные войска зашли на территорию нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «Линик», продолжая выдавливать боевиков с территории предприятия, продолжил посол. Он добавил, что на НПЗ продолжают укрываться украинские боевики и наносить артиллерийские удары по Лисичанску. Отмечается, что украинские боевики пытаются бежать из Лисичанска в сторону Северска, где наблюдается их концентрация. «Туда же, в Северск, по словам очевидцев, подтягиваются украинские войска со стороны Краматорска и Славянского направления. По данным источников погруженных в события на той стороне, в Северск могут быть подтянуты до пяти-семи тысяч украинских вооруженных подразделений», — заключили Мирошник. Ранее сообщалось, что украинские боевики пытаются сбежать из Лисичанска, но попадают под обстрелы ЛНР и РФ. Российские войска и представители ЛНР вошли в Лисичанск 25 июня. Сейчас они контролируют шахту и один из заводов в Лисичанске, ведутся бои внутри города. ВСУ понесли под Лисичанском значительные потери. Российские войска и силы ЛНР живо берут в кольцо центр города. Ранее в бункере на заводе «Азовсталь» обнаружили крематорий, в котором уничтожали тела иностранных наемников. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По словам Путина, растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем.