ТАСС: украинские боевики пытаются выйти из Лисичанска на запад

28 июня 2022 в 02:10 Размер текста - 17 +

При попытке бегства в западном направлении, ВСУ попадают под огонь сил ЛНР и РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие Украины (ВСУ) пытаются уйти из Лисичанска на запад, но попадают под огонь сил Луганской Народной Республики (ЛНР) и России. Об этом рассказал источник, близкий к Народной милиции республики. «Ряд подразделений ВС Украины и нацбатов пытаются выйти из Лисичанска, Новодружеска, Приволья, — сказал собеседник агентства. — Вчера с их стороны были попытки выйти через Верхнекаменку в направлении Северска. Но после того как колонны были разбиты, они пытаются прорваться через Белогоровку. Этот участок тоже под огневым контролем союзных сил, поэтому их колонны сейчас активно уничтожаются», — приводит слова источника ТАСС. Ранее сообщалось, что украинские военные в Лисичанске и Северодонецке ликвидируют иностранных наемников. Об этом заявлял источник ТАСС в Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). Российские войска и представители ЛНР вошли в Лисичанск 25 июня. Сейчас они контролируют шахту и один из заводов в Лисичанске, ведутся бои внутри города. ВСУ понесли под Лисичанском значительные потери. Российские войска и силы ЛНР живо берут в кольцо центр города. Ранее в бункере на заводе «Азовсталь» обнаружили крематорий, в котором уничтожали тела иностранных наемников. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По словам Путина, растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Военнослужащие Украины (ВСУ) пытаются уйти из Лисичанска на запад, но попадают под огонь сил Луганской Народной Республики (ЛНР) и России. Об этом рассказал источник, близкий к Народной милиции республики. «Ряд подразделений ВС Украины и нацбатов пытаются выйти из Лисичанска, Новодружеска, Приволья, — сказал собеседник агентства. — Вчера с их стороны были попытки выйти через Верхнекаменку в направлении Северска. Но после того как колонны были разбиты, они пытаются прорваться через Белогоровку. Этот участок тоже под огневым контролем союзных сил, поэтому их колонны сейчас активно уничтожаются», — приводит слова источника ТАСС. Ранее сообщалось, что украинские военные в Лисичанске и Северодонецке ликвидируют иностранных наемников. Об этом заявлял источник ТАСС в Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). Российские войска и представители ЛНР вошли в Лисичанск 25 июня. Сейчас они контролируют шахту и один из заводов в Лисичанске, ведутся бои внутри города. ВСУ понесли под Лисичанском значительные потери. Российские войска и силы ЛНР живо берут в кольцо центр города. Ранее в бункере на заводе «Азовсталь» обнаружили крематорий, в котором уничтожали тела иностранных наемников. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По словам Путина, растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем.