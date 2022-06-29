По словам представителя администрации кафе, конфликт исчерпан Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Посетители кафе «Суши-хаус» в Нижневартовске (ХМАО) оплатили счет через сервис «СберБанк Онлайн». Молодые люди забыли карту, и перевели деньги онлайн, администратор заведения пошла на уступки. Спустя полтора часа операция была отменена. Между посетителями и персоналом заведения разгорелся конфликт, сообщается в группе «Типичный Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Обстоятельства данного случая подтвердились по вине сбоя при оплате Сбербанка, ребята приехали и оплатили на месте, инцидент исчерпан. Мы приносим извинения, надеемся на понимание в сложившейся ситуации и доставленные хлопоты, благодарим за добросовестность», — написала Ирина Сарпаева с подписью «Администрация кафе «Суши-хаус».

Часть пользователей в комментариях под постом поделилась, что у них также наблюдались сбои в работе приложения. «Как раз вечером того дня в Сбере такой лаг был с переводами, даже между картами одного счета», — написал Магомед-Амир Кодзоев. «На днях проблема была со Сбером. Через онлайн переводишь, а через час отмена приходит», — прокомментировала Виктория Великанова.

В пресс-службе Сбербанка не смогли назвать причину сбоя. Там сообщили, что сервис работает в штатном режиме.

В ХМАО 27 июня пользователи сервиса «СберБанк Онлайн» столкнулись с проблемой во время перевода денежных средств сообщало ранее URA.RU. Инцидент произошел в этот день.

Скрин перевода и его отмены «Типичный Нижневартовск», «ВКонтакте»