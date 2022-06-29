Ради сенаторов Совфеда в ХМАО накрыли стол с карпаччо из оленины. Фото

30 июня 2022 в 20:54 Размер текста - 17 +

Среди деликатесов: карпаччо, салат и суп с олениной Фото: Антон Артемьев Ради сенаторов Совета Федерации Нины Куликовской, Александра Новьюхова и Николая Семисотова, которые в эти дни работают в ХМАО, на спецобслуживание закрыли гостиницу в Белоярском (ХМАО). Также гостям в местном ресторане подают деликатесы, передает журналист URA.RU с места событий. «Шурпа с олениной, салат из оленины, карпаччо и жаркое из оленины — это основа национального меню, конечно. Поэтому всегда гостям предлагаем эти деликатесы», — рассказал URA.RU глава Белоярского района Сергей Маненков. Салат из оленины, карпаччо из оленины, суп с олениной и оленина на сковороде с клюквенным соусом — это основной перечень блюд. Журналист URA.RU обратил внимание и на более привычные блюда, а также на белоснежные скатерти, которыми укрыты столы для гостей. Ранее URA.RU сообщало, что сенаторы Новьюхов, Куликовских и Семисотов за время визита в ХМАО планируют обсудить с местными властями правовые вопросы в сфере муниципального контроля и примут участие в свадьбе аборигена в этнографической деревне. Также члены верхней палаты парламента России в храме Серафима Саровского примут участие в благодарственном молебне для всех поженившихся, который проведет епископ Югорский и Няганский, Владыка Фотий. Одно из самых популярных блюд — карпачо из оленины Фото: Антон Артемьев Салат с олениной приправили кедровыми орешками Фото: Антон Артемьев Жаркое из оленины с клюквенным соусом попробуют не все. Кто-то сейчас соблюдает пост Фото: Антон Артемьев Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Ради сенаторов Совета Федерации Нины Куликовской, Александра Новьюхова и Николая Семисотова, которые в эти дни работают в ХМАО, на спецобслуживание закрыли гостиницу в Белоярском (ХМАО). Также гостям в местном ресторане подают деликатесы, передает журналист URA.RU с места событий. «Шурпа с олениной, салат из оленины, карпаччо и жаркое из оленины — это основа национального меню, конечно. Поэтому всегда гостям предлагаем эти деликатесы», — рассказал URA.RU глава Белоярского района Сергей Маненков. Салат из оленины, карпаччо из оленины, суп с олениной и оленина на сковороде с клюквенным соусом — это основной перечень блюд. Журналист URA.RU обратил внимание и на более привычные блюда, а также на белоснежные скатерти, которыми укрыты столы для гостей. Ранее URA.RU сообщало, что сенаторы Новьюхов, Куликовских и Семисотов за время визита в ХМАО планируют обсудить с местными властями правовые вопросы в сфере муниципального контроля и примут участие в свадьбе аборигена в этнографической деревне. Также члены верхней палаты парламента России в храме Серафима Саровского примут участие в благодарственном молебне для всех поженившихся, который проведет епископ Югорский и Няганский, Владыка Фотий.