В Болгарии ищут виновных в дипломатическом скандале с Россией

30 июня 2022 в 07:45 Размер текста - 17 +

По словам Петкова, данное решение принималось на уровне правительства страны еще в марте Фото: Анна Майорова © URA.RU Экс-премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что лично он не принимал решение о высылке 70 российских дипломатов из страны. По его словам, такое решение принималось на уровне правительства еще в марте. «Петков сказал, что решение выслать 70 российских дипломатов было основано на трех докладах государственного агентства национальной безопасности… Он также отметил, что был отчет от МИД и решение правительственного совета безопасности», — говорится в сообщении болгарского агентства БТА. В свою очередь лидер парламентской группы ГЕРБ Десислава Атанасова считает, что Петков пытается прикрыть себя, взводя вину на МИД и некие отчеты. По ее словам, слушания на данную тематику демонстрировали «хаос в процессе принятия решений». Кроме того, по ее заявлениям, она в принципе не видела никаких соответствующих документов по ссылке российских дипломатов. Ранее посол России назвала беспрецедентным шагом высылку дипломатов из Болгарии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что данное решение болгарских властей принято по заказу внешних сил. Ранее URA.RU сообщало, что посольство России в Болгарии заявили о приостановке работы консульского отдела в Софии и генеральных консульств в Варне и Русе. Решение было принято из-за высылки из страны 70 российских дипломатов. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Экс-премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что лично он не принимал решение о высылке 70 российских дипломатов из страны. По его словам, такое решение принималось на уровне правительства еще в марте. «Петков сказал, что решение выслать 70 российских дипломатов было основано на трех докладах государственного агентства национальной безопасности… Он также отметил, что был отчет от МИД и решение правительственного совета безопасности», — говорится в сообщении болгарского агентства БТА. В свою очередь лидер парламентской группы ГЕРБ Десислава Атанасова считает, что Петков пытается прикрыть себя, взводя вину на МИД и некие отчеты. По ее словам, слушания на данную тематику демонстрировали «хаос в процессе принятия решений». Кроме того, по ее заявлениям, она в принципе не видела никаких соответствующих документов по ссылке российских дипломатов. Ранее посол России назвала беспрецедентным шагом высылку дипломатов из Болгарии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что данное решение болгарских властей принято по заказу внешних сил. Ранее URA.RU сообщало, что посольство России в Болгарии заявили о приостановке работы консульского отдела в Софии и генеральных консульств в Варне и Русе. Решение было принято из-за высылки из страны 70 российских дипломатов.