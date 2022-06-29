Свердловчанина, подозреваемого в смертельном ДТП, задержали

30 июня 2022 в 09:45 Размер текста - 17 +

Таксиста задержали в ночь после ДТП Фото: Владимир Андреев © URA.RU Силовики Серова поймали таксиста, считающегося виновником аварии, в которой получил смертельные травмы семилетний мальчик. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. «В ходе розыскных мероприятий сотрудниками полиции города Серова задержан 56-летний водитель, скрывшийся с места ДТП, в результате которого погиб 7-летний ребенок», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что мужчину задержали ночью. Он сразу признался, что сбил ребенка и, испугавшись наказания, сбежал. Силовики нашли машину, на которой ездил таксист, через три часа после аварии. Выяснилось, что с начала года он был лишен прав за пьяное вождение. В крови задержанного обнаружили алкоголь. ДТП произошло днем 29 июня. Таксист увидел, что под колеса попал ребенок, высадил пассажиров на дороге и скрылся. Дело взяла на контроль Серовская городская прокуратура. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Силовики Серова поймали таксиста, считающегося виновником аварии, в которой получил смертельные травмы семилетний мальчик. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. «В ходе розыскных мероприятий сотрудниками полиции города Серова задержан 56-летний водитель, скрывшийся с места ДТП, в результате которого погиб 7-летний ребенок», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что мужчину задержали ночью. Он сразу признался, что сбил ребенка и, испугавшись наказания, сбежал. Силовики нашли машину, на которой ездил таксист, через три часа после аварии. Выяснилось, что с начала года он был лишен прав за пьяное вождение. В крови задержанного обнаружили алкоголь. ДТП произошло днем 29 июня. Таксист увидел, что под колеса попал ребенок, высадил пассажиров на дороге и скрылся. Дело взяла на контроль Серовская городская прокуратура.