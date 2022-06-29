Соратники Кадырова в Донбассе дали позывной депутату из ХМАО

Супьян Хужулов получил позывной депутат Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов и помощник главы Чечни по силовому блоку Даниил Мартынов придумали позывной для депутата Пыть-Яха Супьяна Хужулова во время его участия в спецоперации на Донбассе. Хужулов получил позывной «Депутат».

«[Адам] Делимханов от чеченцев, от Кадырова и [Даниил] Мартынов — они сразу сказали: „Вот твоя команда. Она будет называться — депутат“. На передовой по имени отчеству не обращаются, по званию не обращаются, у всех позывные. У меня в подчинении было 120 человек», — рассказал Хужулов в интервью телекомпании «Пыть-Ях информ».

Хужулов за время участия в спецоперации выполнял боевые задачи на разных участках фронта в качестве сапера. «Самое трудное за это время было — вытаскивать с поля боя раненых или убитых друзей. Такое было», — подытожил Хужулов.

Ранее URA.RU сообщало, что народный избранник из Пыть-Яха отказался от получения выплат, которые ему были положены за участие в боевых действиях на Донбассе. Он объяснил этот поступок тем, что отправился в ДНР и ЛНР добровольцем.

Начало спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточными снарядами.