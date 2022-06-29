29 июня 2022

Путин наградил главу Челябинского УФАС

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Пресс-конференция УФАС. Челябинск, козлова анна
Глава Челябинского УФАС Анна Козлова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени Фото:

Президент РФ Владимир Путин наградил главу Челябинского УФАС (Управление Федеральной антимонопольной службы) Анну Козлову. Козлова получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«За вклад в обеспечение контроля за соблюдением антимонопольного законодательства медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ I степени награждена руководитель Челябинского УФАС Анна Козлова. Соответствующий приказ подписал Владимир Путин», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального УФАС.

Ранее глава государства наградил орденом Жукова гвардейский танковый полк из Чебаркуля. В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что личный состав полка проявил массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество в боевых действиях по защите государственных интересов.

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Президент РФ Владимир Путин наградил главу Челябинского УФАС (Управление Федеральной антимонопольной службы) Анну Козлову. Козлова получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «За вклад в обеспечение контроля за соблюдением антимонопольного законодательства медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ I степени награждена руководитель Челябинского УФАС Анна Козлова. Соответствующий приказ подписал Владимир Путин», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального УФАС. Ранее глава государства наградил орденом Жукова гвардейский танковый полк из Чебаркуля. В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что личный состав полка проявил массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество в боевых действиях по защите государственных интересов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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