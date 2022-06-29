Глава Челябинского УФАС Анна Козлова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин наградил главу Челябинского УФАС (Управление Федеральной антимонопольной службы) Анну Козлову. Козлова получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«За вклад в обеспечение контроля за соблюдением антимонопольного законодательства медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ I степени награждена руководитель Челябинского УФАС Анна Козлова. Соответствующий приказ подписал Владимир Путин», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального УФАС.

Ранее глава государства наградил орденом Жукова гвардейский танковый полк из Чебаркуля. В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что личный состав полка проявил массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество в боевых действиях по защите государственных интересов.