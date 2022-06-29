В Екатеринбурге приостанавливают выдачу виз в Бельгию

30 июня 2022 в 11:31 Размер текста - 17 +

Визы в Бельгию свердловчане смогут получить лишь в трех случаях Фото: Анна Майорова © URA.RU Визовый центр Бельгии в Екатеринбурге с 1 июля перестанет выдавать краткосрочные визы со сроком пребывания менее 90 дней. Об этом сообщает оператор визовых центров VFS Global. «По независящим от нас обстоятельствам этим летом посольство Бельгии столкнулось с ограниченными возможностями для обработки заявлений на получение визы», — заявляет VFS Global. Так, заявки на краткосрочные визы не будут приниматься после 1 июля. Однако доступными для получения остаются три категории: студенческая виза, профессиональная и виза для воссоединения семьи. Также сообщается, что временная мера будет отменена, как только посольство Бельгии восстановит способность обрабатывать все без исключения заявления на получение визы. О дате возобновления будет объявлено дополнительно. Ранее стало известно, что консульство Болгарии в Екатеринбурге временно прекратит работу. Случилось это после того, как посольство России приняло решение закрыть консульские отделы в Софии, Варне и Русне. Этот шаг стал ответной мерой на решение Болгарии выслать из страны 70 российских дипломатов. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Визовый центр Бельгии в Екатеринбурге с 1 июля перестанет выдавать краткосрочные визы со сроком пребывания менее 90 дней. Об этом сообщает оператор визовых центров VFS Global. «По независящим от нас обстоятельствам этим летом посольство Бельгии столкнулось с ограниченными возможностями для обработки заявлений на получение визы», — заявляет VFS Global. Так, заявки на краткосрочные визы не будут приниматься после 1 июля. Однако доступными для получения остаются три категории: студенческая виза, профессиональная и виза для воссоединения семьи. Также сообщается, что временная мера будет отменена, как только посольство Бельгии восстановит способность обрабатывать все без исключения заявления на получение визы. О дате возобновления будет объявлено дополнительно. Ранее стало известно, что консульство Болгарии в Екатеринбурге временно прекратит работу. Случилось это после того, как посольство России приняло решение закрыть консульские отделы в Софии, Варне и Русне. Этот шаг стал ответной мерой на решение Болгарии выслать из страны 70 российских дипломатов.