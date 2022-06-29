29 июня 2022

В Екатеринбурге приостанавливают выдачу виз в Бельгию

© Служба новостей «URA.RU»
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Визы в Бельгию свердловчане смогут получить лишь в трех случаях Фото:

Визовый центр Бельгии в Екатеринбурге с 1 июля перестанет выдавать краткосрочные визы со сроком пребывания менее 90 дней. Об этом сообщает оператор визовых центров VFS Global.

«По независящим от нас обстоятельствам этим летом посольство Бельгии столкнулось с ограниченными возможностями для обработки заявлений на получение визы», — заявляет VFS Global. Так, заявки на краткосрочные визы не будут приниматься после 1 июля. Однако доступными для получения остаются три категории: студенческая виза, профессиональная и виза для воссоединения семьи.

Также сообщается, что временная мера будет отменена, как только посольство Бельгии восстановит способность обрабатывать все без исключения заявления на получение визы. О дате возобновления будет объявлено дополнительно.

Ранее стало известно, что консульство Болгарии в Екатеринбурге временно прекратит работу. Случилось это после того, как посольство России приняло решение закрыть консульские отделы в Софии, Варне и Русне. Этот шаг стал ответной мерой на решение Болгарии выслать из страны 70 российских дипломатов.

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Визовый центр Бельгии в Екатеринбурге с 1 июля перестанет выдавать краткосрочные визы со сроком пребывания менее 90 дней. Об этом сообщает оператор визовых центров VFS Global. «По независящим от нас обстоятельствам этим летом посольство Бельгии столкнулось с ограниченными возможностями для обработки заявлений на получение визы», — заявляет VFS Global. Так, заявки на краткосрочные визы не будут приниматься после 1 июля. Однако доступными для получения остаются три категории: студенческая виза, профессиональная и виза для воссоединения семьи. Также сообщается, что временная мера будет отменена, как только посольство Бельгии восстановит способность обрабатывать все без исключения заявления на получение визы. О дате возобновления будет объявлено дополнительно. Ранее стало известно, что консульство Болгарии в Екатеринбурге временно прекратит работу. Случилось это после того, как посольство России приняло решение закрыть консульские отделы в Софии, Варне и Русне. Этот шаг стал ответной мерой на решение Болгарии выслать из страны 70 российских дипломатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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