Десятки незаконных мигрантов работали на стройках и рынках Тюмени (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники полиции провели в Тюмени операцию «Нелегал», в ходе которой задержали почти 40 мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. Иностранцы пытались убегать, но были настигнуты.

«В Тюмени в рамках профилактического мероприятия „Нелегал“ полицейскими выявлены нарушения норм миграционного законодательства. Составлено 39 административных протоколов, за нарушение режима пребывания и подачу ложных сведений для миграционного учета», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Облавы на нелегалов прошли на рынках и стройках. На оперативной съемке можно увидеть, что не все иностранцы спокойно встречают представителей правоохранительных органов. Некоторые пытаются скрыться.

Ранее URA.RU писало, что на производстве в Тюмени нашли десятки незаконных мигрантов: они жили там же, где трудились. В РФ их ввозил работодатель.