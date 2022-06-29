29 июня 2022

В Тюмени устроили облаву на мигрантов. Задержаны десятки человек. Видео

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Экскурсия по Зеленой роще от Владимира Злоказова. Екатеринбург, мигрант, гастарбайтер, дворник с лопатой
Десятки незаконных мигрантов работали на стройках и рынках Тюмени (архивное фото) Фото:

Сотрудники полиции провели в Тюмени операцию «Нелегал», в ходе которой задержали почти 40 мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. Иностранцы пытались убегать, но были настигнуты.

«В Тюмени в рамках профилактического мероприятия „Нелегал“ полицейскими выявлены нарушения норм миграционного законодательства. Составлено 39 административных протоколов, за нарушение режима пребывания и подачу ложных сведений для миграционного учета», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Облавы на нелегалов прошли на рынках и стройках. На оперативной съемке можно увидеть, что не все иностранцы спокойно встречают представителей правоохранительных органов. Некоторые пытаются скрыться.

Ранее URA.RU писало, что на производстве в Тюмени нашли десятки незаконных мигрантов: они жили там же, где трудились. В РФ их ввозил работодатель.

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Сотрудники полиции провели в Тюмени операцию «Нелегал», в ходе которой задержали почти 40 мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. Иностранцы пытались убегать, но были настигнуты. «В Тюмени в рамках профилактического мероприятия „Нелегал“ полицейскими выявлены нарушения норм миграционного законодательства. Составлено 39 административных протоколов, за нарушение режима пребывания и подачу ложных сведений для миграционного учета», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Облавы на нелегалов прошли на рынках и стройках. На оперативной съемке можно увидеть, что не все иностранцы спокойно встречают представителей правоохранительных органов. Некоторые пытаются скрыться. Ранее URA.RU писало, что на производстве в Тюмени нашли десятки незаконных мигрантов: они жили там же, где трудились. В РФ их ввозил работодатель.
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© Служба новостей «URA.RU»
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