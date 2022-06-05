На производстве в Тюмени нашли десятки незаконных мигрантов. В РФ их ввозил работодатель. Видео

06 июня 2022 в 20:39 Размер текста - 17 +

Мигранты и жили, и работали в одном месте (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Тюменского района ввез в Россию 50 мигрантов, которых поселил у себя на производстве в качестве незаконной рабочей силы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «Проверено производственное помещение по изготовлению декоративных изделий, расположенное на седьмом км Старого Тобольского тракта. Выявлено более 50 иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность с нарушениями миграционного законодательства. Проживали они на территории производства. Ввозом иностранцев полгода занимался житель Тюменского района», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. 38-летний тюменец подбирал работников за рубежом и помогал им въехать в Россию. Трудились иностранцы на него же. В ходе расследования мужчина признал свою вину. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Мигранты же получили штрафы за нарушение закона — от 2 000 до 5 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на мигрантов напали у паспортно-визового центра. Силовики назвали происшествие провокацией. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Житель Тюменского района ввез в Россию 50 мигрантов, которых поселил у себя на производстве в качестве незаконной рабочей силы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «Проверено производственное помещение по изготовлению декоративных изделий, расположенное на седьмом км Старого Тобольского тракта. Выявлено более 50 иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность с нарушениями миграционного законодательства. Проживали они на территории производства. Ввозом иностранцев полгода занимался житель Тюменского района», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. 38-летний тюменец подбирал работников за рубежом и помогал им въехать в Россию. Трудились иностранцы на него же. В ходе расследования мужчина признал свою вину. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Мигранты же получили штрафы за нарушение закона — от 2 000 до 5 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на мигрантов напали у паспортно-визового центра. Силовики назвали происшествие провокацией.