Курганский вуз назвал минимальные результаты ЕГЭ для поступления

В КГУ рассказали о минимальных баллах для поступления на технические и IT-направления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Для поступления на технические и IT-направления Курганского государственного университета абитуриентам необходимо представить результаты ЕГЭ по математике, физике, информатике и ИКТ и по русскому языку. Минимальное количество баллов должно быть не ниже 39—44 в зависимости от предмета, сообщили в КГУ.

«Для поступления на технические и IT-направления в КГУ необходим набор вступительных испытаний: математика (профиль) + физика + информатика и ИКТ + русский язык. При этом для части направлений подготовки обязательными экзаменами являются математика и русский язык, а для части — физика и русский язык. Из двух оставшихся предметов абитуриент сам может выбрать, с результатом какого экзамена поступать», — отмечается в сообщении КГУ.

Минимальные баллы, с которыми можно участвовать в конкурсе: математика (профиль) — 39; физика — 39; информатика и ИКТ — 44; русский язык — 40. В КГУ с таким набором можно поступить сразу в три института — политехнический, естественных наук и математики и интеллектуальных систем по различным направлениям подготовки. К примеру, с такими результатами ЕГЭ можно подать документы на профили: «Информационные технологии в физике», «Технология машиностроения», «Оборудование и технология сварочного производства» и другие. Подробную информацию можно узнать в приемной комиссии КГУ.

Создание доступной системы высшего профессионального образования — одна из целей правительства России. Сбалансированная система «воспитания» новых исследователей и разработчиков и повышение квалификации управленцев в сфере науки и высшего образования являются залогом стабильного будущего страны.

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