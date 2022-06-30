Матвиенко пожаловалась Мишустину на министров. До них не могут дозвониться губернаторы

30 июня 2022 в 11:54 Размер текста - 17 +

Спикер Совета Федерации обозначила претензии к кабинету министров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тема коммуникаций между главами регионов и членами федерального правительства была поднята на встрече Совета палаты Совета Федерации с главой кабинета министров Михаилом Мишустиным. Об этом URA.RU сообщил источник в Совфеде, знакомый с содержанием мероприятия. По его словам, обсуждение проходило в закрытой части встречи, стенограмма с которой не публиковалась. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что не каждому губернатору удается дозвониться до министров и вице-премьеров. Источник агентства утверждает, Михаил Мишустин сразу отреагировал на эту информацию, заявив, что считает крайне важным для правительства взаимодействовать с губернаторами и что все члены правительства ориентированы на максимальное содействие главам, отвечающим за благополучие жителей своих регионов. Также председатель правительства России попросил Валентину Матвиенко назвать примеры ситуаций, когда кто-то из министров или вице-губернаторов не вышел на связь с губернаторами. Председатель Совета Федерации посчитала, что озвучивать конкретные примеры было бы некорректно. «Тогда премьер предложил, что, если подобные инциденты повторятся, сразу ставить его в известность, и он сам поправит своего подчиненного», — рассказал собеседник агентства. В официальном сообщении правительства информации об этом диалоге нет. В материалах правительства приводится заявление Валентины Матвиенко о том, что участники «не понаслышке знают, как работает весь кабинет». «Благодаря вашим усилиям удалось сохранить экономическую стабильную ситуацию, финансовую, социальную. Нас очень радует, что, несмотря на все сложности и ограничения, в полном объеме выполняются социальные обязательства перед нашими гражданами, и 1,2 трлн в этом году направлено только на поддержку семей с детьми», — сказала председатель Совета Федерации. В материалах Совета Федерации приводится и другая оценка Валентины Матвиенко: «Совет Федерации готов активно работать с правительством. Мы понимаем, что мы несем равную ответственность за то, как будет развиваться страна». В сообщении верхней палаты парламента сказано, что также обсуждались вопросы импортозамещения лекарств и обеспечения медикаментами россиян, имеющих редкие заболевания. Представитель свердловского губернатора в Совете Федерации Эдуард Россель сказал URA.RU, что ни он, ни губернатор Евгений Куйвашев не испытывали проблем, когда связывались с членами правительства. Представитель курганского губернатора Вадима Шумкова Елена Перминова знает, что вчерашнее мероприятие в Совете Федерации оценивают как «обстоятельный, конструктивный диалог, хорошее и детальное обсуждение инициатив Совета Федерации». В состав Совета палаты входят 17 сенаторов. В их числе — председатель, ее заместители и руководители комитетов Совета Федерации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Тема коммуникаций между главами регионов и членами федерального правительства была поднята на встрече Совета палаты Совета Федерации с главой кабинета министров Михаилом Мишустиным. Об этом URA.RU сообщил источник в Совфеде, знакомый с содержанием мероприятия. По его словам, обсуждение проходило в закрытой части встречи, стенограмма с которой не публиковалась. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что не каждому губернатору удается дозвониться до министров и вице-премьеров. Источник агентства утверждает, Михаил Мишустин сразу отреагировал на эту информацию, заявив, что считает крайне важным для правительства взаимодействовать с губернаторами и что все члены правительства ориентированы на максимальное содействие главам, отвечающим за благополучие жителей своих регионов. Также председатель правительства России попросил Валентину Матвиенко назвать примеры ситуаций, когда кто-то из министров или вице-губернаторов не вышел на связь с губернаторами. Председатель Совета Федерации посчитала, что озвучивать конкретные примеры было бы некорректно. «Тогда премьер предложил, что, если подобные инциденты повторятся, сразу ставить его в известность, и он сам поправит своего подчиненного», — рассказал собеседник агентства. В официальном сообщении правительства информации об этом диалоге нет. В материалах правительства приводится заявление Валентины Матвиенко о том, что участники «не понаслышке знают, как работает весь кабинет». «Благодаря вашим усилиям удалось сохранить экономическую стабильную ситуацию, финансовую, социальную. Нас очень радует, что, несмотря на все сложности и ограничения, в полном объеме выполняются социальные обязательства перед нашими гражданами, и 1,2 трлн в этом году направлено только на поддержку семей с детьми», — сказала председатель Совета Федерации. В материалах Совета Федерации приводится и другая оценка Валентины Матвиенко: «Совет Федерации готов активно работать с правительством. Мы понимаем, что мы несем равную ответственность за то, как будет развиваться страна». В сообщении верхней палаты парламента сказано, что также обсуждались вопросы импортозамещения лекарств и обеспечения медикаментами россиян, имеющих редкие заболевания. Представитель свердловского губернатора в Совете Федерации Эдуард Россель сказал URA.RU, что ни он, ни губернатор Евгений Куйвашев не испытывали проблем, когда связывались с членами правительства. Представитель курганского губернатора Вадима Шумкова Елена Перминова знает, что вчерашнее мероприятие в Совете Федерации оценивают как «обстоятельный, конструктивный диалог, хорошее и детальное обсуждение инициатив Совета Федерации». В состав Совета палаты входят 17 сенаторов. В их числе — председатель, ее заместители и руководители комитетов Совета Федерации.