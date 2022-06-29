Прокурорская проверка в Кунашакском районе закончилась несколькими «административками» и предписанием в адрес властей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Проверка выявила многочисленные повреждения в классах, коридорах и спортзале средней школы в селе Куяш (Кунашакский район), сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области. Возбуждено несколько административных дел, администрации района внесено представление. О том, как куяшских школьников пришлось отправить по домам из-за приходящих в аварийное состояние помещений, агентство рассказало в апреле.

«Прокуратура Кунашакского района провела проверку по публикациям СМИ о нарушении прав обучающихся МКОУ „Куяшская СОШ“. В ходе проверки установлено, что стены и потолки помещений на втором этаже школы (учебные классы, коридоры, спортзал) имеют многочисленные дефекты и повреждения, следы протекания. Причиной является аварийное состояние крыши. Кроме того, проверкой выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности», — пояснили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Там также добавили, что директор школы понес административные наказания по ч.1 ст. 20.4 (нарушение требований о пожарной безопасности) и ч.1 ст. 6.7 (нарушение санитарно-эпидемиологических требований) КоАП РФ.

Родительский комитет обратился прокуратуру, а депутат районного собрания Даян Иштимиров к детскому омбудсмену Евгении Майровой еще в конце марта. Тогда, по их словам, учеников пришлось перевести на дистант из-за начавшихся многочисленных протечек. При этом инфраструктура села не позволяла эффективно проводить учебные процесс.

Власти заявили URA.RU, что проект реконструкции крыши был разработан еще в 2021 году, а до начала ремонта крышу решили закрыть полиэтиленовой пленкой. Сейчас ремонт начался, ход его контролируют сотрудники прокуратуры.

Под местами протечек стоят многочисленные емкости Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

Родители школьников начали жаловаться во все инстанции с ранней весны Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

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