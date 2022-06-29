Тюменцы нашли белые грибы-гиганты в лесу у деревни Железный Перебор. Своей находкой любители тихой охоты поделились в социальных сетях.
«Тихая охота продолжается. Промокли до трусов, но довольные», — написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Юлия Завьялова, приложив к посту фото с грибами-гигантами. В тематической группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» девушка уточнила, что сбор велся в районе деревни Железный Перебор.
В этом же сообществе жители выкладывают и другие фото «лесной добычи» впечатляющих размеров. К примеру, Геннадий Сребный опубликовал снимок подосиновика-мутанта, а Галина Шульгина выложила фото гриба, который в высоту достигает 25 сантиметров, и при этом не червив.
Ранее URA.RU писало, что один из тюменских районов бьет рекорды по урожаю грибов. Любители тихой охоты устроили паломничество в окрестности Ишима.
Фото: Юлия Завьялова
Фото: Геннадий Сребный
Фото: Галина Шульгина
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Тюменцы нашли белые грибы-гиганты в лесу у деревни Железный Перебор. Своей находкой любители тихой охоты поделились в социальных сетях. «Тихая охота продолжается. Промокли до трусов, но довольные», — написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Юлия Завьялова, приложив к посту фото с грибами-гигантами. В тематической группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» девушка уточнила, что сбор велся в районе деревни Железный Перебор. В этом же сообществе жители выкладывают и другие фото «лесной добычи» впечатляющих размеров. К примеру, Геннадий Сребный опубликовал снимок подосиновика-мутанта, а Галина Шульгина выложила фото гриба, который в высоту достигает 25 сантиметров, и при этом не червив. Ранее URA.RU писало, что один из тюменских районов бьет рекорды по урожаю грибов. Любители тихой охоты устроили паломничество в окрестности Ишима.