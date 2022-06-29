Белые, не помещающиеся в мужскую ладонь, и подосиновик-мутант стали добычей тюменских грибников Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Тюменцы нашли белые грибы-гиганты в лесу у деревни Железный Перебор. Своей находкой любители тихой охоты поделились в социальных сетях.

«Тихая охота продолжается. Промокли до трусов, но довольные», — написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Юлия Завьялова, приложив к посту фото с грибами-гигантами. В тематической группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» девушка уточнила, что сбор велся в районе деревни Железный Перебор.

В этом же сообществе жители выкладывают и другие фото «лесной добычи» впечатляющих размеров. К примеру, Геннадий Сребный опубликовал снимок подосиновика-мутанта, а Галина Шульгина выложила фото гриба, который в высоту достигает 25 сантиметров, и при этом не червив.

Ранее URA.RU писало, что один из тюменских районов бьет рекорды по урожаю грибов. Любители тихой охоты устроили паломничество в окрестности Ишима.

Фото: Юлия Завьялова

Фото: Геннадий Сребный

Фото: Галина Шульгина