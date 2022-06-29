29 июня 2022

Тюменцы показали место, где растут грибы-гиганты. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Природа ХМАО. Сургут, дикоросы, гриб, природа, пейзаж
Белые, не помещающиеся в мужскую ладонь, и подосиновик-мутант стали добычей тюменских грибников Фото:

Тюменцы нашли белые грибы-гиганты в лесу у деревни Железный Перебор. Своей находкой любители тихой охоты поделились в социальных сетях.

«Тихая охота продолжается. Промокли до трусов, но довольные», — написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Юлия Завьялова, приложив к посту фото с грибами-гигантами. В тематической группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» девушка уточнила, что сбор велся в районе деревни Железный Перебор.

В этом же сообществе жители выкладывают и другие фото «лесной добычи» впечатляющих размеров. К примеру, Геннадий Сребный опубликовал снимок подосиновика-мутанта, а Галина Шульгина выложила фото гриба, который в высоту достигает 25 сантиметров, и при этом не червив.

Ранее URA.RU писало, что один из тюменских районов бьет рекорды по урожаю грибов. Любители тихой охоты устроили паломничество в окрестности Ишима.

Фото:
Фото:
Фото:

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

Тюменцы нашли белые грибы-гиганты в лесу у деревни Железный Перебор. Своей находкой любители тихой охоты поделились в социальных сетях. «Тихая охота продолжается. Промокли до трусов, но довольные», — написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Юлия Завьялова, приложив к посту фото с грибами-гигантами. В тематической группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» девушка уточнила, что сбор велся в районе деревни Железный Перебор. В этом же сообществе жители выкладывают и другие фото «лесной добычи» впечатляющих размеров. К примеру, Геннадий Сребный опубликовал снимок подосиновика-мутанта, а Галина Шульгина выложила фото гриба, который в высоту достигает 25 сантиметров, и при этом не червив. Ранее URA.RU писало, что один из тюменских районов бьет рекорды по урожаю грибов. Любители тихой охоты устроили паломничество в окрестности Ишима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...